Югорский марафон. Резцова и Алипкин одержали победы, Кудисова – 2-я, Поршнев – 4-й, Легков – 5-й

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Кристина Резцова и Андрей Алипкин одержали победы в Югорском марафоне.

Лыжные гонки 

Югорский марафон

Ханты-Мансийск

50 км

Женщины

1. Кристина Резцова – 2:03.14

2. Алина Кудисова – 2:07.30

3. Лилия Васильева – 2:09.37

Мужчины

1. Андрей Алипкин – 1:59.33

2. Рифат Сафиуллин – 1:59.33

3. Дмитрий Баграшов – 1:59.34

4. Никита Поршнев – 1:59.34

5. Александр Легков – 1:59.35...

8. Евгений Белов – 1:59.36…

10. Андрей Мельниченко – 1:59.38

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4 комментария
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Поршнев, гигант! В четверг сороковочку прошёл, в субботу полтинник добавил.
+5
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В прошлом году Устюгов пробежал на 10 минут быстрее. И это при сильнейшем ветре
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Легков чуть в тройку не заехал, крут.
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Ничего себе, как Никита с Саней приятно удивляют!!! Ну и Крис!!!💐 Мощно!!!👍💪
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