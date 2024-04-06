Югорский марафон. Резцова и Алипкин одержали победы, Кудисова – 2-я, Поршнев – 4-й, Легков – 5-й
Кристина Резцова и Андрей Алипкин одержали победы в Югорском марафоне.
Лыжные гонки
Югорский марафон
Ханты-Мансийск
50 км
Женщины
1. Кристина Резцова – 2:03.14
2. Алина Кудисова – 2:07.30
3. Лилия Васильева – 2:09.37
Мужчины
1. Андрей Алипкин – 1:59.33
2. Рифат Сафиуллин – 1:59.33
3. Дмитрий Баграшов – 1:59.34
4. Никита Поршнев – 1:59.34
5. Александр Легков – 1:59.35...
8. Евгений Белов – 1:59.36…
10. Андрей Мельниченко – 1:59.38