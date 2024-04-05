Пак о гимне Беларуси на церемониях награждения: «Мы только за, но есть регламент. Он будет изменен, как только Минспорта даст такие рекомендации»

Теги чемпионат России Союз биатлонистов России сборная Беларуси жен сборная Беларуси Александр Пак Министерство спорта России Биатлон

Александр Пак рассказал, будут ли на церемониях награждения включать гимн Беларуси.

– Будет ли в регламенте следующего сезона прописано, что гимн Беларуси играть разрешено?

– Как только Минспорта даст такие рекомендации, регламент будет изменен. Вы думаете мы против гимна Беларуси на награждении? Для нас белорусы не просто братья и сестры, белорусы для нас такие же участники соревнований, как и россияне.

Мы только за, но есть регламент. На чемпионате России играет гимн России, на международных соревнованиях – гимн победившей страны. В Тюмени оргкомитет принял решение включить белорусский гимн. Мы только за.

– Но СБР может рекомендовать министерству спорта это сделать.

– Минспорта ведь не на другой планете находится, там видят проблему, и все регламенты наших соревнований утверждают они. Есть регламент и точка. Вот, например, здесь мы отошли от него, тут еще немного, потом еще вот здесь, и в итоге что получается? Хаос.

– Вы просто не хотите ругаться?

– Когда нас с белорусами отстранили от международных соревнований, мы приняли решение о создании Кубка Содружества, где соревнуются сборная России и сборная Беларуси.

Создали не потому, что их отстранили тоже, а потому что это близкая нам страна, потому что у нас одна беда, потому что у них интересные спортсмены, потому что всем нужна конкуренция – все.

Потом, когда мы без разрешения министерства спорта допустили белорусов на Кубок и чемпионат России, мы сделали это на свой страх и риск и сделали двойной зачет.

Давайте представим, что в КХЛ теоретически китайская команда выиграет регулярный чемпионат, они разве станут чемпионами России и будет играться гимн Китая? Нет.

Первой в таблице станет российская команда и будет играться гимн России. Если министерство спорта изменит наш регламент, то мы будем только рады. Но думаю, что это не прерогатива Минспорта, а решение еще выше, – сказал исполнительный директор СБР Александр Пак. 

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1 комментарий
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Выше министерства? Это кто же должен завизировать регламент награждения победителей биатлонных соревнований?
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