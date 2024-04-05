Пак о гимне Беларуси на церемониях награждения: «Мы только за, но есть регламент. Он будет изменен, как только Минспорта даст такие рекомендации»

Александр Пак рассказал, будут ли на церемониях награждения включать гимн Беларуси.

– Будет ли в регламенте следующего сезона прописано, что гимн Беларуси играть разрешено?

– Как только Минспорта даст такие рекомендации, регламент будет изменен. Вы думаете мы против гимна Беларуси на награждении? Для нас белорусы не просто братья и сестры, белорусы для нас такие же участники соревнований, как и россияне.

Мы только за, но есть регламент. На чемпионате России играет гимн России, на международных соревнованиях – гимн победившей страны. В Тюмени оргкомитет принял решение включить белорусский гимн. Мы только за.

– Но СБР может рекомендовать министерству спорта это сделать.

– Минспорта ведь не на другой планете находится, там видят проблему, и все регламенты наших соревнований утверждают они. Есть регламент и точка. Вот, например, здесь мы отошли от него, тут еще немного, потом еще вот здесь, и в итоге что получается? Хаос.

– Вы просто не хотите ругаться?

– Когда нас с белорусами отстранили от международных соревнований, мы приняли решение о создании Кубка Содружества, где соревнуются сборная России и сборная Беларуси.

Создали не потому, что их отстранили тоже, а потому что это близкая нам страна, потому что у нас одна беда, потому что у них интересные спортсмены, потому что всем нужна конкуренция – все.

Потом, когда мы без разрешения министерства спорта допустили белорусов на Кубок и чемпионат России, мы сделали это на свой страх и риск и сделали двойной зачет.

Давайте представим, что в КХЛ теоретически китайская команда выиграет регулярный чемпионат, они разве станут чемпионами России и будет играться гимн Китая? Нет.

Первой в таблице станет российская команда и будет играться гимн России. Если министерство спорта изменит наш регламент, то мы будем только рады. Но думаю, что это не прерогатива Минспорта, а решение еще выше, – сказал исполнительный директор СБР Александр Пак.

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