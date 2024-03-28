Анна Сола: «Надеюсь, мы скоро сломаем систему и нас начнут награждать, будет играть гимн Беларуси. Действительно хочется этого»

Теги чемпионат России сборная Беларуси жен сборная Беларуси Динара Смольская (Алимбекова) Анна Сола Дмитрий Лазовский Биатлон

Белорусские биатлонисты прокомментировали победу в смешанной эстафете на ЧР.

Анна Сола: Конечно, это здорово, что у нас все получилось. Надеюсь, мы скоро сломаем систему и нас начнут награждать, будет играть гимн Беларуси, потому что действительно хочется, когда мы находимся на международных стартах. Спасибо «Матч ТВ», что бы мы без вас делали.

Дмитрий Лазовский: Да, все получилось, все классно, что еще сказать? Комментарии излишни.

Динара Смольская: Мне кажется, я сегодня уже забежалась. Сказывается, что было очень мало тренировок в этом сезоне, но пришлось потерпеть. Но когда я увидела, как Лазовский быстро бежит, то, признаюсь, подумала, что можно было еще поберечься.

Кто, как не мы, должны показывать такой класс? Мы бегали на Кубке мира и, наверное, таким же составом выступали бы и там сегодня.

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24 комментария
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Я одного не понимаю - если все так переживают за участие сборной Беларуси: кто мешает СБР выставлять еще и сборную России? А в зачет регионов, если это так важно, брать очки/медали "сборников"? Может потому, что тогда равномерно распределить деньги "на всех" не получится?
+17
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+15
Какую систему она ломать собралась в чужой стране?!
В своей пусть попробует.
Есть регламент, хочешь слушать гимн, так соревнуйся на чемпионате Белоруссии.
Раз сюда приехала за конкуренцией и призовыми, то ознакомься сначала с правилами. Это и к известному комментатору относится, который на пустом месте начинает сводить счеты и набрасывать.
Остается удивляться, как этого кривляку еще слушают.

Эстафеты же вообще особый случай. У нас сборные регионов выступают, а у них по сути сильнейший состав страны. Так что победитель с огромной вероятностью прогнозировался. По-хорошему вообще могли не допускать.
+27
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+14
Ответ /dimyan/
в любом регионе Росси людей больше чем во всей Беларуси.
И как население или численность оного коррелирует с наличием топовых спортсменов, конкретно биатлонистов?
Нет, зависимость какая-то есть, как исторически применительно к школам, так и по финансовому принципу.

Но прямая связь тут все равно не работает. Потому как из Белоруссии здесь выступают только топы, а у нас все способные.
Для полноты картины тогда нужны пара сборных с одной стороны и с другой, но это был бы уже не ЧР. Вот когда присоединят соседей в качестве региона, чего бы я очень не хотел, тогда будет иной разговор.
+10
-2
+8
действительно хочется, когда мы находимся на международных стартах
--
Чемпионат России - международный старт? Соле с губерниевым лишь бы что-то ломать.
+12
-5
+7
Да, систему надо ломать. На следующий чемпионат команды Беларусь 1-2, Россия 1-2-3-4 и тд. И составчик Шевченко, Резцова, Логинов, Латыпов. Чтобы ГУ заткнулся
+8
-2
+6
Ответ belwrestler
Я одного не понимаю - если все так переживают за участие сборной Беларуси: кто мешает СБР выставлять еще и сборную России? А в зачет регионов, если это так важно, брать очки/медали "сборников"? Может потому, что тогда равномерно распределить деньги "на всех" не получится?
Отличная и ни для кого обидная мысль.
+6
0
+6
Сломать систему? Звучит как призыв к экстремизму)
+7
-2
+5
А реакция Губерниева красноречиво свидетельствует о том, что даже навсёсогласные отщепенцы понимают значение флага и гимна страны на международных соревнованиях. даже, если речь идёт о чемпионате дружественной страны. И Губерниев тоже это прекрасно понимает.
Просто когда речь заходит об олимпиаде, некоторым очень хочется поиграть в оппозицию и плюнуть в государство.
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Не вижу препятствий. Но с одним условием: пусть БФБ, когда будет проводить чемпионат Беларуси, тоже пригласит всех желающих спортсменов из России, пусть материально обеспечит их участие, и медалями пусть наградит, если они станут чемпионами Беларуси.
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Ответ Comeon!
Т.е. признаете очевидное: что если в регионах России не могут подготовить хоття бы 1 команду способную конкурировать с бел арусами, то как российским основникам с ними конкурировать? Что мы и видим на КМ, где Анна и Динара и где россиянки.
Очевидное не нужно признавать, оно безапелляционно, либо не является очевидным.
Белорусы и до отстранения были лучше россиян на том же КМ, кардинально ничего не изменилось. Разве что основных сборников из РФ разделили по регионам, а у конкурентов основной состав.

Касательно подготовки, то организовать таковую в самой большой стране мира намного сложнее, чем в компактной. В разных регионах свои возможности и свои приоритеты, на биатлоне свет клином не сошелся. Привет, например, белорусским лыжникам, хотя виды спорта смежные.
Не говоря уже, если так рассуждать, считая только кол-во душ, а не возможности и надобность, то Китай был бы на порядок выше всех. А он со своими лярдами вообще в арьергарде.
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Ответ maximus388
Какую систему она ломать собралась в чужой стране?! В своей пусть попробует. Есть регламент, хочешь слушать гимн, так соревнуйся на чемпионате Белоруссии. Раз сюда приехала за конкуренцией и призовыми, то ознакомься сначала с правилами. Это и к известному комментатору относится, который на пустом месте начинает сводить счеты и набрасывать. Остается удивляться, как этого кривляку еще слушают. Эстафеты же вообще особый случай. У нас сборные регионов выступают, а у них по сути сильнейший состав страны. Так что победитель с огромной вероятностью прогнозировался. По-хорошему вообще могли не допускать.
плюсую
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+4
Ответ Comeon!
Но вспоминаем, что даже мужская сборная Беларуси, которая тогда считалась слабее женской по результатам и равности состава, как минимум в нескольких эстафетах на КМ обыгрывали сильнейший состав российской основы (занимали вторые места в тех эстафетах). Нуу в тех же командных видах играет большую роль и количество населения и количество денег у страны (футбол, хоккей). Чем больше в стране жителей, тем проще найти большее количество талантов.
Ответ про Китай все еще актуален. Большинство популярных командных видов спорта у них слабее, чем в странах с населением в сотни раз меньше.

Количество в данной теме можно подтянуть только с одной стороны. Благодаря российским соревнованиям, организаторам и участникам, которые составляют конкуренцию, лучшие белорусские представители не варятся в собственном соку и, если не прогрессируют, то хотя бы сохраняют форму и мотивацию.
"Массовый" уровень все-таки в РФ заметно выше.
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О каких международных стартах речь? Это не Кубок Содружества, а чемпионат России, даже не открытый. Пригласили белорусов поучаствовать - прекрасно. Вместо благодарности теперь надо систему чужого внутреннего чемпионата сломать? О таких говорят: посади за стол - они и ноги на стол. Я не против гимна и всего прочего, но Сола уже совсем берега попутала.
+4
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А мне нравится, что белорусы требуют гимн.) Они правильно требуют, молодцы. Положено или не положено, разрешат или не разрешат- это уже другой вопрос. Но сама позиция вызывает уважение.
И именно таким поведением белорусы показывают всё днище наших российских спортсменов, которые за парижские магазины готовы Родину продать. И которым, на самом деле, давно плевать на флаг.
Возможно, решением этой проблемы могло бы стать объявление российского чемпионата открытым. Чтобы звучали гимны победителей и поднимались флаги участников из всех стран.
+3
-1
+2
Ломайте свою систему, а то на всю РБ лыжников, как у нас в школьной секции.
+2
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