Анна Сола: «Надеюсь, мы скоро сломаем систему и нас начнут награждать, будет играть гимн Беларуси. Действительно хочется этого»
Белорусские биатлонисты прокомментировали победу в смешанной эстафете на ЧР.
Анна Сола: Конечно, это здорово, что у нас все получилось. Надеюсь, мы скоро сломаем систему и нас начнут награждать, будет играть гимн Беларуси, потому что действительно хочется, когда мы находимся на международных стартах. Спасибо «Матч ТВ», что бы мы без вас делали.
Дмитрий Лазовский: Да, все получилось, все классно, что еще сказать? Комментарии излишни.
Динара Смольская: Мне кажется, я сегодня уже забежалась. Сказывается, что было очень мало тренировок в этом сезоне, но пришлось потерпеть. Но когда я увидела, как Лазовский быстро бежит, то, признаюсь, подумала, что можно было еще поберечься.
Кто, как не мы, должны показывать такой класс? Мы бегали на Кубке мира и, наверное, таким же составом выступали бы и там сегодня.
В своей пусть попробует.
Есть регламент, хочешь слушать гимн, так соревнуйся на чемпионате Белоруссии.
Раз сюда приехала за конкуренцией и призовыми, то ознакомься сначала с правилами. Это и к известному комментатору относится, который на пустом месте начинает сводить счеты и набрасывать.
Остается удивляться, как этого кривляку еще слушают.
Эстафеты же вообще особый случай. У нас сборные регионов выступают, а у них по сути сильнейший состав страны. Так что победитель с огромной вероятностью прогнозировался. По-хорошему вообще могли не допускать.
Нет, зависимость какая-то есть, как исторически применительно к школам, так и по финансовому принципу.
Но прямая связь тут все равно не работает. Потому как из Белоруссии здесь выступают только топы, а у нас все способные.
Для полноты картины тогда нужны пара сборных с одной стороны и с другой, но это был бы уже не ЧР. Вот когда присоединят соседей в качестве региона, чего бы я очень не хотел, тогда будет иной разговор.
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Чемпионат России - международный старт? Соле с губерниевым лишь бы что-то ломать.
Просто когда речь заходит об олимпиаде, некоторым очень хочется поиграть в оппозицию и плюнуть в государство.
Белорусы и до отстранения были лучше россиян на том же КМ, кардинально ничего не изменилось. Разве что основных сборников из РФ разделили по регионам, а у конкурентов основной состав.
Касательно подготовки, то организовать таковую в самой большой стране мира намного сложнее, чем в компактной. В разных регионах свои возможности и свои приоритеты, на биатлоне свет клином не сошелся. Привет, например, белорусским лыжникам, хотя виды спорта смежные.
Не говоря уже, если так рассуждать, считая только кол-во душ, а не возможности и надобность, то Китай был бы на порядок выше всех. А он со своими лярдами вообще в арьергарде.
Количество в данной теме можно подтянуть только с одной стороны. Благодаря российским соревнованиям, организаторам и участникам, которые составляют конкуренцию, лучшие белорусские представители не варятся в собственном соку и, если не прогрессируют, то хотя бы сохраняют форму и мотивацию.
"Массовый" уровень все-таки в РФ заметно выше.
И именно таким поведением белорусы показывают всё днище наших российских спортсменов, которые за парижские магазины готовы Родину продать. И которым, на самом деле, давно плевать на флаг.
Возможно, решением этой проблемы могло бы стать объявление российского чемпионата открытым. Чтобы звучали гимны победителей и поднимались флаги участников из всех стран.