Анна Сола: «Надеюсь, мы скоро сломаем систему и нас начнут награждать, будет играть гимн Беларуси. Действительно хочется этого»

Белорусские биатлонисты прокомментировали победу в смешанной эстафете на ЧР.

: Конечно, это здорово, что у нас все получилось. Надеюсь, мы скоро сломаем систему и нас начнут награждать, будет играть гимн Беларуси, потому что действительно хочется, когда мы находимся на международных стартах. Спасибо «Матч ТВ», что бы мы без вас делали.

: Да, все получилось, все классно, что еще сказать? Комментарии излишни.

: Мне кажется, я сегодня уже забежалась. Сказывается, что было очень мало тренировок в этом сезоне, но пришлось потерпеть. Но когда я увидела, как Лазовский быстро бежит, то, признаюсь, подумала, что можно было еще поберечься.

Кто, как не мы, должны показывать такой класс? Мы бегали на Кубке мира и, наверное, таким же составом выступали бы и там сегодня.