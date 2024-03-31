Губерниев о Гараничеве: «Хлопнул дверью блестяще, но откуда у него хейтеры? Неужели он фигура, равная Черчиллю?»

Дмитрий Губерниев ответил на слова Евгения Гараничева о хейтерах.

Сегодня 36-летний Гараничев, который завершает карьеру, выиграл эстафету на чемпионате России по биатлону. Он выступил за сборную Тюменской области и после гонки обратился к критикам: «Я хорошо так хлопнул дверью. Спасибо хейтерам, которые постоянно меня гнобили».

«Хлопнул дверью блестяще, но откуда у Гараничева хейтеры? Неужели он фигура, равная Черчиллю?» – написал комментатор Губерниев в своем телеграм-канале.