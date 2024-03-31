Губерниев о Гараничеве: «Хлопнул дверью блестяще, но откуда у него хейтеры? Неужели он фигура, равная Черчиллю?»

Теги сборная России чемпионат России Дмитрий Губерниев Евгений Гараничев Биатлон

Дмитрий Губерниев ответил на слова Евгения Гараничева о хейтерах.

Сегодня 36-летний Гараничев, который завершает карьеру, выиграл эстафету на чемпионате России по биатлону. Он выступил за сборную Тюменской области и после гонки обратился к критикам: «Я хорошо так хлопнул дверью. Спасибо хейтерам, которые постоянно меня гнобили».

«Хлопнул дверью блестяще, но откуда у Гараничева хейтеры? Неужели он фигура, равная Черчиллю?» – написал комментатор Губерниев в своем телеграм-канале.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну и вы, Дима, не Черчилль ни разу, но хейтеров у вас до фига. Может, не в величии дело?
+7
0
+7
Первый и последний случай в истории, когда в одном предложении встретились Черчилль и Гараничев. А, нет, вот сейчас был второй.
+5
0
+5
Губашлеп балабол.....🤦‍♂️
+2
-1
+1
Ну, было, чего уж там! Над Женькой смеялись: кто-то по-доброму, кто-то саркастически и обидно. Понять и простить! А Жене спасибо и за сегодняшнюю победу, и за многое счастливое и смешное, что было в карьере! Успехов в новой жизни!💐❤
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий