Гараничев о победе на чемпионате России: «Я хорошо так хлопнул дверью. Спасибо хейтерам, которые постоянно меня гнобили»

Теги сборная России чемпионат России болельщики Евгений Гараничев Матч ТВ Биатлон

Евгений Гараничев поблагодарил хейтеров после победы на чемпионате России.

Сегодня 36-летний биатлонист, который завершает карьеру, выиграл мужскую эстафету в составе Тюменской области. Ранее он также стал победителем сингл-микста.

– Грандиозные проводы! На разминке, на пристрелке у меня даже слезы на глаза наворачивались, когда я шел мимо трибун. Спасибо большое болельщикам за поддержку! Болельщики действительно создают атмосферу на соревнованиях, всегда поддерживают, подгоняют нас, это дополнительно мотивирует.

– Турнир получился таким семейным для вас – ранее вас награждали родители (после сингл-микста – Sports)…

– Это самое лучшее! Родители на этой трассе всегда были рядом со мной. Они приехали из поселка, чтобы поболеть за меня. Спасибо им большое за это!

– Вы победили здесь в двух эстафетах. То есть можно сказать, что вы командный спортсмен?

– Я думаю, да, я хорошо так хлопнул дверью. Спасибо моим хейтерам, которые постоянно меня гнобили. Только могу сказать им огромное спасибо.

Я начинал здесь и завершаю свою карьеру на самом лучшем стадионе мира. Я не мог подвести свою команду. Мои коллеги по сборной Тюменской области привезли мне комфортное преимущество. Мне стоило только отстреляться и просто догрести до финиша, что я и сделал.

– Ваша карьера и такая впечатляющая концовка – хороший сценарий для фильма?

– Думаю, нет.

– Верите в то, что происходит с вами сейчас?

– Да. Благодаря болельщикам, я в это верю, в эту атмосферу.

– Победное шампанское вкусное?

– Я не пью. Закрыл рот, мне только в глаза попадало. Сейчас мне режет глаза, – сказал бронзовый олимпийский призер Сочи-2014 Гараничев.

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20 комментариев
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Первый умылся Губер))
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Славная была охота. Спасибо за эмоции, которые Женя дарил зрителям по ходу всей своей спортивной карьеры!
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И в мемы с присядом зашёл, великий человек)
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Просто фантастическое завершение карьеры.
Идеальная стрельба от Жени,браво!
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Спасибо, Жека! От персофана! Давно болею за тебя.
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Молодец, хорошая карьера с впечатляющим концом !
Ну и привет Губеру )))
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Женька достойно завершил карьеру !Красиво ушёл и красиво проводили ! .... Успехов в будущих начинаниях ... Кому как , а мне его в гонках не будет хватать !
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Никто тебя не гнобил больше чем ты сам, недисциплинированностью и нервами.
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Жека, что ты гонишь? какие хейтеры? Тебя реально все любили и никто никогда не хейтил. Да, смеялись над твоими косяками, но хейтить? вроде нет
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Ответ Сергей Орлов
Какой-то Гараничев на полном серьёзе думает что у него есть хейтеры.
когда-то были,
в начале карьеры он заваливал эстафеты,
поэтому на ои в сочи в эстафету не рассматривался,
хотя олимпийскую медальку взял.
годы три назад и губерниев на него взъелся,
вроде бы гарынич опоздал на старт, уже не помню
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Не стоит благодарить человека, который делал мерзкие высказывания в адрес не только тебя, но и многих людей.
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Ответ ReneHoseman
когда-то были, в начале карьеры он заваливал эстафеты, поэтому на ои в сочи в эстафету не рассматривался, хотя олимпийскую медальку взял. годы три назад и губерниев на него взъелся, вроде бы гарынич опоздал на старт, уже не помню
У Гараничева не было хейтеров. Вот единственный биатлонист которого реально все любили и в том числе за то,что он посылал Губерниева с его командой. Да, над косяками Жеки смеялись, но не хейтили.
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Хорошая карьера, титульный спортсмен. В биатлонном спорте оставил яркий след со взлётами и падениями, которые подарили море эмоций, даже когда были неудачи. С ним было не скучно. Многое останется в памяти.
Удачи Жене и успехов по жизни.
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Вот и не реализовался по полной, из-за мыслей лишних. Потенциал явно выше, чем итоговые достижения.
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Великое стояние Гараничева закончилось достойно
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Ну отдыхай теперь..Мазила и тихоход..
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Жека, как не пьешь? почему? Надо выпить. Ты этого достоин!
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Эх, скучно будет без Женька. Никто его не хейтил, так троллили слегонца.))
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