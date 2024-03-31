Гараничев о победе на чемпионате России: «Я хорошо так хлопнул дверью. Спасибо хейтерам, которые постоянно меня гнобили»
Евгений Гараничев поблагодарил хейтеров после победы на чемпионате России.
Сегодня 36-летний биатлонист, который завершает карьеру, выиграл мужскую эстафету в составе Тюменской области. Ранее он также стал победителем сингл-микста.
– Грандиозные проводы! На разминке, на пристрелке у меня даже слезы на глаза наворачивались, когда я шел мимо трибун. Спасибо большое болельщикам за поддержку! Болельщики действительно создают атмосферу на соревнованиях, всегда поддерживают, подгоняют нас, это дополнительно мотивирует.
– Турнир получился таким семейным для вас – ранее вас награждали родители (после сингл-микста – Sports)…
– Это самое лучшее! Родители на этой трассе всегда были рядом со мной. Они приехали из поселка, чтобы поболеть за меня. Спасибо им большое за это!
– Вы победили здесь в двух эстафетах. То есть можно сказать, что вы командный спортсмен?
– Я думаю, да, я хорошо так хлопнул дверью. Спасибо моим хейтерам, которые постоянно меня гнобили. Только могу сказать им огромное спасибо.
Я начинал здесь и завершаю свою карьеру на самом лучшем стадионе мира. Я не мог подвести свою команду. Мои коллеги по сборной Тюменской области привезли мне комфортное преимущество. Мне стоило только отстреляться и просто догрести до финиша, что я и сделал.
– Ваша карьера и такая впечатляющая концовка – хороший сценарий для фильма?
– Думаю, нет.
– Верите в то, что происходит с вами сейчас?
– Да. Благодаря болельщикам, я в это верю, в эту атмосферу.
– Победное шампанское вкусное?
– Я не пью. Закрыл рот, мне только в глаза попадало. Сейчас мне режет глаза, – сказал бронзовый олимпийский призер Сочи-2014 Гараничев.
Идеальная стрельба от Жени,браво!
Ну и привет Губеру )))
в начале карьеры он заваливал эстафеты,
поэтому на ои в сочи в эстафету не рассматривался,
хотя олимпийскую медальку взял.
годы три назад и губерниев на него взъелся,
вроде бы гарынич опоздал на старт, уже не помню
Удачи Жене и успехов по жизни.