Гараничев о победе на чемпионате России: «Я хорошо так хлопнул дверью. Спасибо хейтерам, которые постоянно меня гнобили»

Евгений Гараничев поблагодарил хейтеров после победы на чемпионате России.

Сегодня 36-летний биатлонист, который завершает карьеру, выиграл мужскую эстафету в составе Тюменской области. Ранее он также стал победителем сингл-микста.

– Грандиозные проводы! На разминке, на пристрелке у меня даже слезы на глаза наворачивались, когда я шел мимо трибун. Спасибо большое болельщикам за поддержку! Болельщики действительно создают атмосферу на соревнованиях, всегда поддерживают, подгоняют нас, это дополнительно мотивирует.

– Турнир получился таким семейным для вас – ранее вас награждали родители (после сингл-микста – Sports)…

– Это самое лучшее! Родители на этой трассе всегда были рядом со мной. Они приехали из поселка, чтобы поболеть за меня. Спасибо им большое за это!

– Вы победили здесь в двух эстафетах. То есть можно сказать, что вы командный спортсмен?

– Я думаю, да, я хорошо так хлопнул дверью. Спасибо моим хейтерам, которые постоянно меня гнобили. Только могу сказать им огромное спасибо.

Я начинал здесь и завершаю свою карьеру на самом лучшем стадионе мира. Я не мог подвести свою команду. Мои коллеги по сборной Тюменской области привезли мне комфортное преимущество. Мне стоило только отстреляться и просто догрести до финиша, что я и сделал.

– Ваша карьера и такая впечатляющая концовка – хороший сценарий для фильма?

– Думаю, нет.

– Верите в то, что происходит с вами сейчас?

– Да. Благодаря болельщикам, я в это верю, в эту атмосферу.

– Победное шампанское вкусное?

– Я не пью. Закрыл рот, мне только в глаза попадало. Сейчас мне режет глаза, – сказал бронзовый олимпийский призер Сочи-2014 Гараничев.