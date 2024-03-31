Виктория Сливко: «Гараничев мне родной. Торт – это ребята придумали, ну я взяла на себя роль»

Виктория Сливко рассказала о торте для Евгения Гараничева на чемпионате России.

Сегодня сборная Тюменской области с Гараничевым в составе выиграла мужскую эстафету. 36-летний биатлонист завершает карьеру по окончании сезона – по этому случаю команда встретила его на финише гонки, облив шампанским и бросив торт в лицо.

«Он мне родной. Мы команда – как по-другому?

Торт – это ребята придумали, ну я взяла на себя роль, говорю: я хочу это сделать, Женя на меня точно не обидится.

Думаю, он на этом ЧР расслабился, получает удовольствие от каждой гонки, от каждого метра дистанции.

Он просто великолепно справился – выступил здесь как никогда.

Мы и на сборе здесь были с ним, и я шутила. Как-то шуточки-шуточки, а когда начались гонки, все пошло серьезно, Евгений максимально собрался. Он показал это и в одиночной эстафете, и сейчас он просто великолепен.

Я пожелаю нашей Тюменской команде быть такими спокойными, уверенными и титулованными спортсменами», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».