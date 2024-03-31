Виктория Сливко: «Гараничев мне родной. Торт – это ребята придумали, ну я взяла на себя роль»

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Виктория Сливко рассказала о торте для Евгения Гараничева на чемпионате России.

Сегодня сборная Тюменской области с Гараничевым в составе выиграла мужскую эстафету. 36-летний биатлонист завершает карьеру по окончании сезона – по этому случаю команда встретила его на финише гонки, облив шампанским и бросив торт в лицо.

«Он мне родной. Мы команда – как по-другому?

Торт – это ребята придумали, ну я взяла на себя роль, говорю: я хочу это сделать, Женя на меня точно не обидится.

Думаю, он на этом ЧР расслабился, получает удовольствие от каждой гонки, от каждого метра дистанции.

Он просто великолепно справился – выступил здесь как никогда.

Мы и на сборе здесь были с ним, и я шутила. Как-то шуточки-шуточки, а когда начались гонки, все пошло серьезно, Евгений максимально собрался. Он показал это и в одиночной эстафете, и сейчас он просто великолепен.

Я пожелаю нашей Тюменской команде быть такими спокойными, уверенными и титулованными спортсменами», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

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14 комментариев
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Женя легенда! Спасибо Женя!
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Красивая гонка у Жени получилась !Красиввя встреча на финише ! Красивые проводы ! Плакала вместе с Женей ! Тюменцы молодцы ! ...Достойно проводили публично , и постеры , и банеры , и наклейки , и живая музыка , и призы памятные !!! Женька - ЗАСЛУЖИЛ ! Спасибо Женя , за подаренные эмоции, за волнения , за выпитые валерианку и корвалол , спасибо за борьбу в гонках и на рубежах ! Это всегда было захватывающе ! И успехов тебе , в дальнейшей работе !!!!
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Вика и Женя - два героя этого ЧР!
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Вика в этом сезоне приятно удивляет! И выступает блестяще, и по-человечески очень здорово себя проявляет!
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Молодец Гараничев. Мой любимый российский биатлонист.
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По-моему, перебор с тортом, все руки липкие )) А вообще отличные проводы.
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Вот и хлопнул дверью Жека выиграв в эстафете
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Спасибо, Женя, за последнюю гонку, и за карьеру, ты наш лучший, как жительница Тюмени говорю!!!
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пусть торт в лицо придумали американцы, но все равно получилось замечательно и трогательно!
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Ответ TBFTT
Было бы здорово если бы Женя себе завел еще одну жену Викторию!
Да и этой хватит
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Было бы здорово если бы Женя себе завел еще одну жену Викторию!
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Ответ TBFTT
Было бы здорово если бы Женя себе завел еще одну жену Викторию!
А Вика разве не с Бажиным уже встречается?
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Ответ Andreir888
Вика в этом сезоне приятно удивляет! И выступает блестяще, и по-человечески очень здорово себя проявляет!
Добавлю лишь, что и предыдущий сезон у неё удался на славу.
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