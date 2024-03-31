Фемлинг о завершении карьеры: «Вернусь к обычной жизни, начну учиться. Наверное, буду проводить много времени на поле для гольфа и в горах»

Олимпийский чемпион Пеппе Фемлинг объяснил решение завершить биатлонную карьеру.

Фемлинг – олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 в эстафете в составе сборной Швеции, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира 2021 и 2023 годов. Он объявил об уходе из спорта по окончании минувшего сезона.

– Это был долгий путь. По завершении сезона 2021/2022 я начал размышлять и понял, что жизнь после биатлона есть. Я получал большое удовольствие, будучи спортсменом, но в какой-то момент, особенно в последний месяц, появилось реальное ощущение, что пора заканчивать. Я сделал все, что мог. Сейчас с нетерпением жду нового жизненного этапа.

– Когда вы начинали этот путь, думали ли вы, что выиграете олимпийское золото, завоюете медали чемпионата мира и не раз подниметесь на подиумы в эстафетах Кубка мира?

– В детстве было легко говорить, что я хочу быть лучшим в мире и выигрывать золотые медали. Когда я стал старше и понял, насколько это трудно, мне стало гораздо сложнее поверить в то, что мне это удастся.

Я очень счастлив и горжусь своими достижениями.

– Помимо медалей что вы всегда будете помнить о времени, проведенном в биатлоне?

– Навсегда запомню отличный командный дух, который у нас царил, и все те прекрасные страны и места, которые мне удалось посетить.

– По чему из своей жизни профессионального биатлониста вы будете скучать больше всего?

– По особому образу жизни спортсмена, когда ты во многом можешь сам распоряжаться своим временем. Разумеется, буду скучать по поездкам и командным соревнованиям.

– Что вы планируете делать, когда команда будет тренироваться летом? Вас ждут новые приключения, трофейная рыбалка?

– Наверное, буду проводить много времени на поле для гольфа и в горах. Возможно, займусь ремонтом нашего дома. После лета вернусь к обычной жизни, начну учиться, – рассказал 32-летний швед.