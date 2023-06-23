Себастьян Самуэльссон: «Я не боюсь Йоханнеса Бо. Считаю его великолепным спортсменом, но знаю, что его можно одолеть»

Теги Кубок мира по биатлону Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии сборная Швеции Йоханнес Бо Себастьян Самуэльссон Биатлон

Себастьян Самуэльссон заявил, что не боится Йоханнеса Бо.

Шведский биатлонист подвел итоги прошлого сезона и рассказал о своих целях на следующий.

– Что ты думаешь о прошедшем сезоне? На Кубке мира это был не твой лучший сезон, но на чемпионате мира ты был в очень хорошей форме и выиграл золотую медаль.

– Конечно, в преддверии сезона я был настроен пробежать больше хороших гонок на Кубке мира и побороться за общий зачет. Но почти сразу после старта сезона стало ясно, что это невозможно: я заболел на Рождество и начал фокусироваться больше на чемпионате мира.

Я рад, что у меня получилось переломить ход сезона. Завоевать три личные медали и золото в масс-старте – это что-то невероятное. Это был лучший чемпионат, который я когда-либо проводил. Поэтому, если подводить итоги, я думаю, что это один из лучших сезонов, которые у меня были.

– Борьба с таким спортсменом, как Йоханнес Бо в прошлом сезоне, подавляет или скорее мотивирует?

– Меня это скорее мотивирует. Два года назад я был третьим в общем зачете, мы сражались, и некоторые гонки были действительно хорошими. Но в этом сезоне можно было заметить, что если ты хочешь побеждать в будущем, нужно быть еще лучше.

Я не боюсь Йоханнеса. Считаю его великолепным спортсменом, который показывает множество хороших результатов, но я знаю, что его можно одолеть. Над этим я и многие другие парни стараются работать этим летом. Думаю, у нас хорошие шансы.

– Думаю, золото на ЧМ принесло большое удовлетворение, учитывая, что Йоханнес находился в лучшей форме за всю карьеру?

– Да, конечно, это было нечто особенное. Все считали, что он выиграет все золотые медали. Я был одним из немногих, кто говорил, что ему будет трудно это сделать. Здорово, что в итоге именно у меня получилось победить его.

– Какова твоя цель на следующий сезон – чемпионат мира или Кубок мира?

– Цель та же, что и в предыдущем сезоне – хочу бороться за общий зачет Кубка мира и однажды его выиграть. В прошлом сезоне я не был близок к этому, но я знаю, что однажды смогу это сделать. Конечно, чемпионат мира – это всегда особенные соревнования, но на Кубке мира будет особый фокус, – сказал Самуэльссон.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg152762
Судя по прошедшему сезону, бороться с младшим Бё можно только в отдельных гонках. И в тех случаях, когда он сам фору в 2-3 промаха даст (и то не факт). Так что Себе бы лучше больше тренироваться. А то ведь говорить много чего можно. Но практика, как правило, показывает несостоятельность многих заявлений.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Корнейчук
звучит заманчиво,😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий