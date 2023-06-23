Себастьян Самуэльссон: «Я не боюсь Йоханнеса Бо. Считаю его великолепным спортсменом, но знаю, что его можно одолеть»

Себастьян Самуэльссон заявил, что не боится Йоханнеса Бо.

Шведский биатлонист подвел итоги прошлого сезона и рассказал о своих целях на следующий.

– Что ты думаешь о прошедшем сезоне? На Кубке мира это был не твой лучший сезон, но на чемпионате мира ты был в очень хорошей форме и выиграл золотую медаль.

– Конечно, в преддверии сезона я был настроен пробежать больше хороших гонок на Кубке мира и побороться за общий зачет. Но почти сразу после старта сезона стало ясно, что это невозможно: я заболел на Рождество и начал фокусироваться больше на чемпионате мира.

Я рад, что у меня получилось переломить ход сезона. Завоевать три личные медали и золото в масс-старте – это что-то невероятное. Это был лучший чемпионат, который я когда-либо проводил. Поэтому, если подводить итоги, я думаю, что это один из лучших сезонов, которые у меня были.

– Борьба с таким спортсменом, как в прошлом сезоне, подавляет или скорее мотивирует?

– Меня это скорее мотивирует. Два года назад я был третьим в общем зачете, мы сражались, и некоторые гонки были действительно хорошими. Но в этом сезоне можно было заметить, что если ты хочешь побеждать в будущем, нужно быть еще лучше.

Я не боюсь Йоханнеса. Считаю его великолепным спортсменом, который показывает множество хороших результатов, но я знаю, что его можно одолеть. Над этим я и многие другие парни стараются работать этим летом. Думаю, у нас хорошие шансы.

– Думаю, золото на ЧМ принесло большое удовлетворение, учитывая, что Йоханнес находился в лучшей форме за всю карьеру?

– Да, конечно, это было нечто особенное. Все считали, что он выиграет все золотые медали. Я был одним из немногих, кто говорил, что ему будет трудно это сделать. Здорово, что в итоге именно у меня получилось победить его.

– Какова твоя цель на следующий сезон – чемпионат мира или мира?

– Цель та же, что и в предыдущем сезоне – хочу бороться за общий зачет Кубка мира и однажды его выиграть. В прошлом сезоне я не был близок к этому, но я знаю, что однажды смогу это сделать. Конечно, чемпионат мира – это всегда особенные соревнования, но на Кубке мира будет особый фокус, – сказал Самуэльссон.