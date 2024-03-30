Степан Данилов: «Второе место – для меня неожиданность, в сезоне я бегал не очень хорошо. Сегодня самая лучшая гонка, наверное, в моей карьере»

Теги чемпионат России сборная Беларуси Степан Данилов Биатлон

Белорус Степан Данилов прокомментировал серебро в масс-старте на ЧР в Тюмени.

«Думал, как бы хватило сил добежать. Сегодня очень сильно решали лыжи, тут такой небольшой тупнячок и маленький пробел в лыжах – это уже большая пропасть. Все гнали, я видел первое место, видел, что сзади догоняют. Но у меня было очень хорошо самочувствие и я воспользовался этим моментом.

Второе место – для меня неожиданность, в сезоне я бегал не очень хорошо. Подводились именно к этом старту и, видимо, хорошо подвелись. Сегодня самая лучшая гонка, наверное, в моей карьере. И самая тяжелая», – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».

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2 комментария
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Браво, Степан. Так им, Еще обязательно себя покажешь. В эстафете тогда тоже молодцом.
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а медаль то вручили или нет...
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