Степан Данилов: «Второе место – для меня неожиданность, в сезоне я бегал не очень хорошо. Сегодня самая лучшая гонка, наверное, в моей карьере»

Белорус Степан Данилов прокомментировал серебро в масс-старте на ЧР в Тюмени.

«Думал, как бы хватило сил добежать. Сегодня очень сильно решали лыжи, тут такой небольшой тупнячок и маленький пробел в лыжах – это уже большая пропасть. Все гнали, я видел первое место, видел, что сзади догоняют. Но у меня было очень хорошо самочувствие и я воспользовался этим моментом.

Второе место – для меня неожиданность, в сезоне я бегал не очень хорошо. Подводились именно к этом старту и, видимо, хорошо подвелись. Сегодня самая лучшая гонка, наверное, в моей карьере. И самая тяжелая», – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».