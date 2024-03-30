Эдуард Латыпов: «Сегодня сил вообще нет, опустошенный, очень тяжело было. Скольжение на последних кругах было очень тугое»

Теги сборная России чемпионат России сборная Беларуси Евгений Гараничев Эдуард Латыпов Степан Данилов Биатлон

Эдуард Латыпов прокомментировал бронзу в масс-старте на ЧР в Тюмени.

«Сегодня сил вообще нет, опустошенный, очень тяжело было. Хотел достать, но скольжение на последних кругах было очень тугое и сил не было просто.

Я понимал, что Женя (Гараничев) кинется в подъем и я из последних сил старался убежать на последнем. Думал, что догоню Степана (Данилова) и приблизился, но в конце сил не хватило просто», – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».

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2 комментария
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лукавит Эдик, скорее похоже что по началу этапа хотел отдать пъедестал гарынычу, потом видимо понял, что тот и так уже там, рванул за белорусом , раньше надо было думать)
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