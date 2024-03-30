Эдуард Латыпов: «Сегодня сил вообще нет, опустошенный, очень тяжело было. Скольжение на последних кругах было очень тугое»

Эдуард Латыпов прокомментировал бронзу в масс-старте на ЧР в Тюмени.

«Сегодня сил вообще нет, опустошенный, очень тяжело было. Хотел достать, но скольжение на последних кругах было очень тугое и сил не было просто.

Я понимал, что Женя ( ) кинется в подъем и я из последних сил старался убежать на последнем. Думал, что догоню Степана (Данилова) и приблизился, но в конце сил не хватило просто», – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».