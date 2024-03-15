Ольга Зайцева: «Я надеюсь, европейские умы снимут свой «зомби-колпак» и пригласят всех российских спортсменов для участия в Олимпийских играх»

Теги Ольга Зайцева сборная России сборная России жен Олимпийская сборная России Олимпиада-2026 Биатлон

Ольга Зайцева призвала европейцев снять «зомби-колпак» на фоне санкций в спорте.

В частности, двукратная олимпийская чемпионка Зайцева прокомментировала ситуацию с недопуском россиян к турнирам Международного союза биатлонистов (IBU) и их возможном участии в зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Я всегда верю в хорошее и надеюсь на то, что европейские умы образумятся, снимут свой «зомби-колпак» и пригласят всех российских спортсменов для участия в Олимпийских играх. Но если реально смотреть на вещи, то такого может и не быть, поэтому всем спортсменам хочу пожелать крепиться, смириться, мужаться и продолжать заниматься спортом в России.

Возможностей у нас много: проводится много соревнований, всегда есть призовой фонд, очень много работает детских секций, строятся много объектов. Наша страна развивается, у нас всегда будут сильные спортсмены, и когда случится чудо и мы поедем на международные старты, мы все равно будем самыми лучшими и сильными», – сказала Зайцева.

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25 комментариев
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Похоже колпак на голове у Зайцевой. Всегда была глупенькой.
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Все российские спортсмены и так приглашены. Никаких запретов нет. Не приглашен российский комитет, так как он связан с государством.
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Они ж реально верят во все, что говорят?
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Иногда я и в самом деле верю, что Зайцева ела соль ложками.
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Такое впечатление, что она до сих пор под допингом.
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биатлонистам нужно быть осторожней с винтовкой, один раз сильная отдача может превратить вас в Ольгу Зайцеву
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Самое смешное, что зомби-колпаки и недопуск в основном не на европейской стороне
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Ответ Гуго Капет
Иногда я и в самом деле верю, что Зайцева ела соль ложками.
Причем соль не простую, а питерскую.
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Жаль что надежды на то что российские умы придут в сознание все меньше....
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Было бы хорошо , но это из разряда фантасмагории 🙄
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Сняв свою "шапочку" Вечер с В. Соловьевем, Зайцева пошла рассказывать ТАСС про западных Зомби.
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Ответ Melnikov1968
Похоже колпак на голове у Зайцевой. Всегда была глупенькой.
Ей попало пулей?
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Зомби-колпак на допингистке Зайцевой, лишенной за это медали.
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Заяц или смотри мультфильм
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Да нет, это ты под колпаком у зомби и уже давно. Как пропаганда мозги промывает, это ужас
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Снимут колпак и приползут на коленях?
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Надейся и жди!
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Хорошо
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