Ольга Зайцева: «Я надеюсь, европейские умы снимут свой «зомби-колпак» и пригласят всех российских спортсменов для участия в Олимпийских играх»

Ольга Зайцева призвала европейцев снять «зомби-колпак» на фоне санкций в спорте.

В частности, двукратная олимпийская чемпионка Зайцева прокомментировала ситуацию с недопуском россиян к турнирам Международного союза биатлонистов (IBU) и их возможном участии в зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Я всегда верю в хорошее и надеюсь на то, что европейские умы образумятся, снимут свой «зомби-колпак» и пригласят всех российских спортсменов для участия в Олимпийских играх. Но если реально смотреть на вещи, то такого может и не быть, поэтому всем спортсменам хочу пожелать крепиться, смириться, мужаться и продолжать заниматься спортом в России.

Возможностей у нас много: проводится много соревнований, всегда есть призовой фонд, очень много работает детских секций, строятся много объектов. Наша страна развивается, у нас всегда будут сильные спортсмены, и когда случится чудо и мы поедем на международные старты, мы все равно будем самыми лучшими и сильными», – сказала Зайцева.