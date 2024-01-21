Йоханнес Бо: «Эстафета в Антхольце была особенно трудной. Несмотря на то, что я старею, скорость у меня все еще есть»

Йоханнес Бо прокомментировал победу норвежской команды в смешанной эстафете.

Сборная Норвегии победила на этапе Кубка мира в Антхольце. Вторыми стали итальянцы, третьими – шведы.

«Я стрелял сегодня по-настоящему уверенно. Томмазо ( ) отставал от меня на 10 секунд после первого круга. Он очень быстр! Так что мне нужен был отрыв.

Я знал, что он тоже быстрый стрелок, и мне пришлось играть по его правилам. Несмотря на то, что я старею, скорость у меня все еще есть.

Сегодняшняя эстафета была особенно трудной. Тарьею удалось добиться небольшого отрыва, что было для нас необходимо, чтобы оставить Италию позади. Это было важно. Я рад финишировать первым», – сказал Бо.