Йоханнес Бо: «Эстафета в Антхольце была особенно трудной. Несмотря на то, что я старею, скорость у меня все еще есть»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии сборная Италии Тарьей Бо Йоханнес Бо Томмазо Джакомель Биатлон

Йоханнес Бо прокомментировал победу норвежской команды в смешанной эстафете.

Сборная Норвегии победила на этапе Кубка мира в Антхольце. Вторыми стали итальянцы, третьими – шведы. 

«Я стрелял сегодня по-настоящему уверенно. Томмазо (Джакомель) отставал от меня на 10 секунд после первого круга. Он очень быстр! Так что мне нужен был отрыв.

Я знал, что он тоже быстрый стрелок, и мне пришлось играть по его правилам. Несмотря на то, что я старею, скорость у меня все еще есть.

Сегодняшняя эстафета была особенно трудной. Тарьею удалось добиться небольшого отрыва, что было для нас необходимо, чтобы оставить Италию позади. Это было важно. Я рад финишировать первым», – сказал Бо. 

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4 комментария
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Йоха юморист -2й на КМ по скорости -Тарику 35 лет а летает быстрее молодых
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В цикличных видах спорта до 35 лет можно держать скорость, а после 35 в отдельных гонках. Бьерндален именно с 30 до 33 лет показывал свои лучшие скорости и лучшие сезоны.
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вообще-то он сказал ка краз наоборот, что никакой уверенности у него не было. ему сказали, что он уверенно так стрелял, а он сказал "я вовсе не чувствовал себя уверенно. я знал, что сзади Джакомель, и мне нужен был отрыв, и я рискнул"
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Пипец) стареет он))
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