Кубок мира. Смешанная эстафета. Сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне, Швеция проиграла 37,5 секунды, Италия – лучшая по скорострельности

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Сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне в смешанной эстафете на Кубке мира в Антхольце.

Кубок мира по биатлону-2023/24

6-й этап

Антхольц, Италия

Смешанная эстафета

Лыжный ход

1-й этап

1. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 15.13,3 

2. Лу Жанмонно (Франция) – 12,0

3. Эми Басерга (Швейцария) – 15,6

4. Йоанна Якела (Польша) – 21,0

5. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 21,5

6. Анна Магнуссон (Швеция) – 24,1...

13. Доротея Вирер (Италия) – 46,4

2-й этап

1. Лиза Виттоцци (Италия) – 14.47,9

2. Анамария Лампич (Словения) – 1,5

3. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 3,1

4. Эльвира Оберг (Швеция) – 4,8

5. Маркета Давидова (Чехия) – 5,2

6. Каролине Кноттен (Норвегия) – 19,0...

8. София Шнайдер (Германия) – 33,8

9. Жанна Ришар (Франция) – 37,0

3-й этап

1. Тарьей Бо (Норвегия) – 12.47,4

2. Дидье Бьона (Италия) – 12,8

3. Эрик Перро (Франция) – 19,2

4. Йонаш Маречек (Чехия) – 24,7

5. Йоханнес Кюн (Германия) – 29,9

6. Йеспер Нелин (Швеция) – 31,1

4-й этап

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 13.08,3 

2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 3,5

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 17,4

4. Томмазо Джакомель (Италия) – 18,6

5. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 28,0

6. Бенедикт Долль (Германия) – 33,6

Общее время лыжного хода

1. Норвегия – 56.19,4

2. Швеция – 37,5

3. Италия – 55,3

4. Франция – 1.03,1

5. Швейцария – 1.20,0

6. Чехия – 1.24,6

7. Германия – 1.36,3

Общее время стрельбы

1. Италия – 3.48,9 (0+5)

2. Болгария – 4.08,3 (0+4)

3. Швейцария – 4.23,3 (0+8)

4. Норвегия – 4.23,8 (0+8)

5. Австрия – 4.25,1 (0+4)

6. Франция – 4.49,8 (0+6)...

8. Швеция – 4.54,7 (0+9)...

11. Германия – 5.15,5 (2+12)

1 комментарий
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А главное-то где, аллё?

Бё-старший одержал 42-ю командную победу - мировой рекорд! Бьорндален повержен!
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