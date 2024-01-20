Кубок мира. Смешанная эстафета. Сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне, Швеция проиграла 37,5 секунды, Италия – лучшая по скорострельности
Сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне в смешанной эстафете на Кубке мира в Антхольце.
Кубок мира по биатлону-2023/24
6-й этап
Антхольц, Италия
Смешанная эстафета
Лыжный ход
1-й этап
1. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 15.13,3
2. Лу Жанмонно (Франция) – 12,0
3. Эми Басерга (Швейцария) – 15,6
4. Йоанна Якела (Польша) – 21,0
5. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 21,5
6. Анна Магнуссон (Швеция) – 24,1...
13. Доротея Вирер (Италия) – 46,4
2-й этап
1. Лиза Виттоцци (Италия) – 14.47,9
2. Анамария Лампич (Словения) – 1,5
3. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 3,1
4. Эльвира Оберг (Швеция) – 4,8
5. Маркета Давидова (Чехия) – 5,2
6. Каролине Кноттен (Норвегия) – 19,0...
8. София Шнайдер (Германия) – 33,8
9. Жанна Ришар (Франция) – 37,0
3-й этап
1. Тарьей Бо (Норвегия) – 12.47,4
2. Дидье Бьона (Италия) – 12,8
3. Эрик Перро (Франция) – 19,2
4. Йонаш Маречек (Чехия) – 24,7
5. Йоханнес Кюн (Германия) – 29,9
6. Йеспер Нелин (Швеция) – 31,1
4-й этап
1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 13.08,3
2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 3,5
3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 17,4
4. Томмазо Джакомель (Италия) – 18,6
5. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 28,0
6. Бенедикт Долль (Германия) – 33,6
Общее время лыжного хода
1. Норвегия – 56.19,4
2. Швеция – 37,5
3. Италия – 55,3
4. Франция – 1.03,1
5. Швейцария – 1.20,0
6. Чехия – 1.24,6
7. Германия – 1.36,3
Общее время стрельбы
1. Италия – 3.48,9 (0+5)
2. Болгария – 4.08,3 (0+4)
3. Швейцария – 4.23,3 (0+8)
4. Норвегия – 4.23,8 (0+8)
5. Австрия – 4.25,1 (0+4)
6. Франция – 4.49,8 (0+6)...
8. Швеция – 4.54,7 (0+9)...
11. Германия – 5.15,5 (2+12)
Бё-старший одержал 42-ю командную победу - мировой рекорд! Бьорндален повержен!