Александр Логинов: «Не занесу в актив эту гонку, потому что прекрасно понимаю, что не та форма»

Александр Логинов оценил выступление в спринте на этапе Кубка России в Ижевске.

Биатлонист занял 6-е место, допустив один промах.

«Сегодня не занесу в актив эту гонку, потому что прекрасно понимаю, что не та форма. Но для подготовки к Спартакиаде, думаю, сегодня все прошло неплохо.

Уже обговорили, что первая группа сегодня была чуть-чуть в плюсе, потому что можно было за кем-то зацепиться – на очень длинных спусках сесть, накатить, и те же 3-5 секунды могли бы помочь.

Утопал в лыжне, было тяжело. Как только вышел на трассу, понял, что надо быть очень собранным и работать очень коротко, а не плыть в лыжне», – сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».