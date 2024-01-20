Александр Логинов: «Не занесу в актив эту гонку, потому что прекрасно понимаю, что не та форма»

Теги сборная России Спартакиада Кубок России Александр Логинов Биатлон

Александр Логинов оценил выступление в спринте на этапе Кубка России в Ижевске.

Биатлонист занял 6-е место, допустив один промах.

«Сегодня не занесу в актив эту гонку, потому что прекрасно понимаю, что не та форма. Но для подготовки к Спартакиаде, думаю, сегодня все прошло неплохо.

Уже обговорили, что первая группа сегодня была чуть-чуть в плюсе, потому что можно было за кем-то зацепиться – на очень длинных спусках сесть, накатить, и те же 3-5 секунды могли бы помочь.

Утопал в лыжне, было тяжело. Как только вышел на трассу, понял, что надо быть очень собранным и работать очень коротко, а не плыть в лыжне», – сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

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6 комментариев
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Сколько пришлось Саше Логинову вытерпеть всего!!!Нормально пробежал. Самое главное, что снова начал бегать. И пробежал неплохо, только надо устранить свой, часто повторяющийся и раньше один промах.
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нормально он пробежал, даже умудрился Эда из цветов вытеснить!
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Попал в "цветы"-молодец.
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Зря Александр занимается самоедством. Форма не самая плохая, особенно с учетом того, что на предыдущем этапе он в качестве тренера выступал.
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Если он решил опробовать, может ли прийти в лучшем виде к февралю, то да, все идет по плану. Февраль покажет, пусть получится.
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Удачи Саше, а главное - здоровья.
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