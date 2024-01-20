Иван Тулатин: «Отвратительная стрельба вошла в привычку. Сегодня собрался, разозлился, замотивировался предыдущим выступлением Лазовского»

Иван Тулатин прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка России в Ижевске.

«Конечно, приятно. Уже больше года не получалось подняться на пьедестал, в тройку лидеров.

У меня не совсем феноменальная стрельба – в индивидуальной гонке я допустил 9 промахов. Это была просто отвратительная стрельба. Можно сказать, она вошла в привычку – постоянно большие провалы на рубеже, на одном по 3-4 промаха.

Сегодня собрался, разозлился, замотивировался предыдущим выступлением Дмитрия Лазовского. Диме кто-то написал в соцсетях, что из белорусов 2-3 человека побеждали на «Ижевской винтовке». Была мысль, что можно записаться в этот список.

Я недавно женился – почти полгода. Супруга говорила, что недовольна такими выступлениями, что так нельзя стрелять – это уровень даже ниже детско-юношеской подготовки», – сказал белорусский биатлонист в эфире «Матч ТВ».