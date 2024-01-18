Лазовский о победе в Ижевске: «Хорошо, что с Поварницыным удалось всю гонку плюс‑минус пробежать. Получилась немного командная гонка»

Дмитрий Лазовский оценил свою победу на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске.

Сегодня белорус выиграл индивидуальную гонку. Второе и третье места заняли россияне Никита Поршнев и Эдуард Латыпов соответственно.

«Рад победить! Вторая победа в сезоне – это классно. Почти получилось отработать чисто (Лазовский промахнулся один раз – Sports.ru).

Я не знал, как шел Никита Поршнев, я работал последний круг на максимуме. Хорошо, что с Сашей Поварницыным удалось всю гонку плюс‑минус пробежать. Получилась немного командная гонка.

Корректировки в гонке были. Перед рубежами была тряска не от волнения, а от мышечной усталости, потому что дистанция не самая легкая, а трасса разбивается по ходу гонки.

Я готов не хуже, чем в Раубичах. Проблемы раньше были с моим инвентарем, с лыжами, с оружием были нюансы», – сказал Лазовский.