Лазовский о победе в Ижевске: «Хорошо, что с Поварницыным удалось всю гонку плюс‑минус пробежать. Получилась немного командная гонка»

Теги сборная России Кубок России сборная Беларуси Александр Поварницын Никита Поршнев Дмитрий Лазовский Биатлон

Дмитрий Лазовский оценил свою победу на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске.

Сегодня белорус выиграл индивидуальную гонку. Второе и третье места заняли россияне Никита Поршнев и Эдуард Латыпов соответственно.

 

«Рад победить! Вторая победа в сезоне – это классно. Почти получилось отработать чисто (Лазовский промахнулся один раз – Sports.ru).

Я не знал, как шел Никита Поршнев, я работал последний круг на максимуме. Хорошо, что с Сашей Поварницыным удалось всю гонку плюс‑минус пробежать. Получилась немного командная гонка.

Корректировки в гонке были. Перед рубежами была тряска не от волнения, а от мышечной усталости, потому что дистанция не самая легкая, а трасса разбивается по ходу гонки.

Я готов не хуже, чем в Раубичах. Проблемы раньше были с моим инвентарем, с лыжами, с оружием были нюансы», – сказал Лазовский.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очень симпатичный парень Антон. Воспитанный, неглупый, уважительный к соперникам. А ещё - красавец!))
+4
0
+4
Молодец, Дима, позитивный с лучезарной улыбкой.
+4
0
+4
Молодец-и со стрельбой справился ,и разложился по гонке правильно-хватило сил на последний круг и работу с Сашей отметил.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий