Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Ижевске

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С 18 по 21 января в Ижевске пройдет четвертый этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону.

Альфа-Банк Кубок России-2023/24 по биатлону

4-й этап

Ижевск

Расписание трансляций

18 января, четверг

Индивидуальная гонка, мужчины

10:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Индивидуальная гонка, женщины

13:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

20 января, суббота

Спринт, мужчины

10:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Спринт, женщины

13:00 Матч ТВ, Матч! Планета

21 января, воскресенье

Большой масс-старт, мужчины

10:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Большой масс-старт, женщины

13:00 Матч ТВ, Матч! Планета

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское, указаны только прямые трансляции.

Календарь российских турниров по биатлону сезона-2023/24: Кубок России стартовал в ноябре, Спартакиада пройдет в феврале

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