Доротея Вирер пропустит этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Теги Кубок мира по биатлону сборная Италии жен Доротея Вирер Оберхоф Биатлон

Доротея Вирер не выступит на этапе Кубка мира в Оберхофе с 4 по 7 января.

В этом сезоне итальянская биатлонистка не поднималась выше 14 места в личных гонках. На третьем этапе в Ленцерхайде она пробежала только спринт, где стала 32-й.

«Доротея окончательно оправилась от гриппа, который сильно помешал ее выступлениям в первой части сезона.

По согласованию с тренерами она решила пропустить этап, чтобы лучше подготовиться и выйти на следующие старты в соревновательной форме», – говорится в сообщении  Итальянской федерации зимних видов спорта (FISI). 

Женскую сборную Италии в Оберхофе представят Ханна Аухенталлер, Лиза Виттоцци, Самуэла Комола, Ребекка Пасслер, Микела Каррара и Беатриче Трабукки.

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1 комментарий
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Хотелось бы увидеть её на домашней Олимпиаде. Но походу этого не будет(((
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