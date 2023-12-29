Доротея Вирер пропустит этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Доротея Вирер не выступит на этапе Кубка мира в Оберхофе с 4 по 7 января.

В этом сезоне итальянская биатлонистка не поднималась выше 14 места в личных гонках. На третьем этапе в Ленцерхайде она пробежала только спринт, где стала 32-й.

«Доротея окончательно оправилась от гриппа, который сильно помешал ее выступлениям в первой части сезона.

По согласованию с тренерами она решила пропустить этап, чтобы лучше подготовиться и выйти на следующие старты в соревновательной форме», – говорится в сообщении Итальянской федерации зимних видов спорта (FISI).

Женскую сборную Италии в Оберхофе представят Ханна Аухенталлер, Лиза Виттоцци, Самуэла Комола, Ребекка Пасслер, Микела Каррара и Беатриче Трабукки.