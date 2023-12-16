Вирер не выступит в гонке преследования и масс-старте на этапе Кубка мира в Ленцерхайде

Теги Кубок мира по биатлону сборная Италии жен Доротея Вирер Биатлон

Доротея Вирер пропустит оставшиеся гонки этапа Кубка мира в Ленцерхайде.

В спринте итальянская биатлонистка стала 32-й. В этом сезоне она пока не поднималась выше 14-го места.

Федерация зимних видов спорта Италии объявила, что Вирер не выступит в гонке преследования и масс-старте. 

«Доротея возвращается в Италию, чтобы восстановить форму», – говорится в сообщении федерации. 

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4 комментария
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помню у нас Зайцева Ольга тоже так заканчивала..., вовремя уйти уметь надо!
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Очень жаль.
Надеюсь, Доротейка в этом сезоне ещё себя проявит с лучшей стороны.
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Ответ starichok77
помню у нас Зайцева Ольга тоже так заканчивала..., вовремя уйти уметь надо!
просто заболела невовремя для себя и не восстановилась полноценно.
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Ответ starichok77
помню у нас Зайцева Ольга тоже так заканчивала..., вовремя уйти уметь надо!
Именно так , но у нее много "вумных " советчиков которые ей нашептали в уши какая она сильная и еще может бегать в топах до ОИ-вот и результат -Кайса тоже так же мучилась последний свой сезон =Херман -Марта -Анаис ушло красиво.
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