Вирер не выступит в гонке преследования и масс-старте на этапе Кубка мира в Ленцерхайде

Доротея Вирер пропустит оставшиеся гонки этапа Кубка мира в Ленцерхайде.

В спринте итальянская биатлонистка стала 32-й. В этом сезоне она пока не поднималась выше 14-го места.

Федерация зимних видов спорта Италии объявила, что Вирер не выступит в гонке преследования и масс-старте.

«Доротея возвращается в Италию, чтобы восстановить форму», – говорится в сообщении федерации.