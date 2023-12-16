Вирер не выступит в гонке преследования и масс-старте на этапе Кубка мира в Ленцерхайде
Доротея Вирер пропустит оставшиеся гонки этапа Кубка мира в Ленцерхайде.
В спринте итальянская биатлонистка стала 32-й. В этом сезоне она пока не поднималась выше 14-го места.
Федерация зимних видов спорта Италии объявила, что Вирер не выступит в гонке преследования и масс-старте.
«Доротея возвращается в Италию, чтобы восстановить форму», – говорится в сообщении федерации.
Надеюсь, Доротейка в этом сезоне ещё себя проявит с лучшей стороны.