Дмитрий Ярошенко: «Я общаюсь со многими болельщиками из Германии, они искренне сожалеют, что российских биатлонистов нет на мировой арене»

Теги Дмитрий Ярошенко Кубок мира по биатлону сборная России сборная России жен Биатлон

Дмитрий Ярошенко заявил, что немецкие болельщики сожалеют, что россияне не выступают на КМ.

«У меня была интересная группа поддержки из пожилых людей. Они подошли ко мне в Рупольдинге и подарили маленькие значки. Думаю, и сейчас они постоянно присутствуют на соревнованиях.

Когда я вернулся после дисквалификации в Рупольдинг, они увидели меня на разминке и доброжелательно отнеслись, хотя настроение у меня тогда было не очень дружелюбным. Я испытывал дискомфорт после возвращения на биатлонную арену. Они персонально болели за меня, мило общались и потом помнили долгие годы.

Думаю, что и сейчас отношение к нашим спортсменам со стороны адекватных болельщиков вряд ли было бы другим, хотя всегда найдутся люди, готовые высказать негатив.

Сейчас я общаюсь со многими болельщиками из Германии, и они все прекрасно понимают. Иногда веду переписки с ними в социальных сетях, отвечаю на их вопросы.

Мы желаем друг другу только позитивные вещи, и они искренне сожалеют, что российских биатлонистов нет на мировой арене», – сказал двукратный чемпион мира. 

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