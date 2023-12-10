Симон и Клод, Тандревольд и Лагрейд, Кебингер и Долль, Давидова и Крчмарж выступят в «Рождественской гонке»
Стал известен полный состав биатлонной «Рождественской гонки».
В шоу-гонке выступят:
- Жюлия Симон и Фабьен Клод (Франция)
- София Шнайдер и Роман Реес (Германия)
- Ханна Кебингер и Бенедикт Долль (Германия)
- Ингрид Ланмарк Тандревольд и Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)
- Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер (Австрия)
- Маркета Давидова и Михал Крчмарж (Чехия)
- Эми Басерга и Себастьян Штальдер (Швейцария)
- Полона Клеменчич и Яков Фак (Словения)
- Юлия Джима и Дмитрий Пидручный (Украина)
- Лотте Лие и Флоран Клод (Бельгия)
«Рождественская гонка» пройдет 28 декабря в немецком Гельзенкирхене.