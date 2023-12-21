Бьорндален о вызове Ботна на Кубок мира: «При лучшем раскладе он может сравниться с Йоханнесом Бо в плане лыжного хода»

Теги Уле Эйнар Бьорндален сборная Норвегии Кубок IBU Йоханнес Бо Йохан-Олав Ботн Биатлон

Бьорндален считает, что Ботн может конкурировать с Йоханнесом Бо на лыжне.

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн – лидер общего зачета Кубка IBU в нынешнем сезоне. Он вошел в состав сборной на этап Кубка мира в Оберхофе, который пройдет 4-7 января.

«Говорят, что Ботн проводит на тренировках более 100 часов в месяц. Никто никогда не выступал на фоне таких объемов. Если бы я тренировался более 100 часов, то это сказалось бы на стрелковых навыках. Мне бы не хватало времени на стрельбище.

Ботн выиграл все [на Кубке IBU]. При лучшем раскладе он может сравниться с Йоханнесом Бо в плане лыжного хода. Вопрос в том, справится ли он психологически и справится ли со стрельбой. У него огромный потенциал, когда он в отличной форме», – сказал восьмикратный олимпийский чемпион и эксперт канала TV2 Уле Эйнар Бьорндален.

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