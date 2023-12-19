«Кто-то должен уступить дорогу». Кристиансен не выступит на этапе Кубка мира в Оберхофе – его заменит Йохан-Олав Ботн
Норвежский биатлонист Кристиансен пропустит этап Кубка мира в Оберхофе.
Его заметит Йохан-Олав Ботн, который выиграл пять гонок на Кубке IBU в текущем сезоне.
«Ситуация с норвежскими топ-биатлонистами сейчас очень трудная. Многие показывают высокие результаты, но этого может быть недостаточно для того, чтобы продолжать выступать на Кубке мира.
Йохан-Олав Ботн – очень сильный спортсмен, выступивший на Кубке IBU на высочайшем уровне. Именно поэтому ему предстоит попробовать свои силы на Кубке мира.
Кто-то, к сожалению, должен уступить дорогу. Это жестоко – в том числе и для нас, тех, кто делает выбор», – заявил менеджер национальной сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан.
Планируется, что Кристиансен вернется на этап Кубка мира в Рупольдинге.