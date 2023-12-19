«Кто-то должен уступить дорогу». Кристиансен не выступит на этапе Кубка мира в Оберхофе – его заменит Йохан-Олав Ботн

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Кубок IBU Пер-Арне Ботнан Ветле Шостад Кристиансен Йохан-Олав Ботн Биатлон

Норвежский биатлонист Кристиансен пропустит этап Кубка мира в Оберхофе.

Его заметит Йохан-Олав Ботн, который выиграл пять гонок на Кубке IBU в текущем сезоне. 

«Ситуация с норвежскими топ-биатлонистами сейчас очень трудная. Многие показывают высокие результаты, но этого может быть недостаточно для того, чтобы продолжать выступать на Кубке мира. 

Йохан-Олав Ботн – очень сильный спортсмен, выступивший на Кубке IBU на высочайшем уровне. Именно поэтому ему предстоит попробовать свои силы на Кубке мира.

Кто-то, к сожалению, должен уступить дорогу. Это жестоко – в том числе и для нас, тех, кто делает выбор», – заявил менеджер национальной сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан. 

Планируется, что Кристиансен вернется на этап Кубка мира в Рупольдинге. 

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий