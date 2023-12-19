Ботн, Лагрейд, Дале-Шевдал, Арнеклейв, Юхансен, Тандревольд, Кноттен вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Оберхофе

Стал известен состав сборной Норвегии на четвертый этап Кубка мира по биатлону.

Соревнования пройдут в Оберхофе с 4 по 7 января.

пропустит этап в , но вернется в Рупольдинге. выступит на Кубке IBU.

Сборная Норвегии

Мужчины

Йохан-Олав Ботн

Йоханнес Дале-Шевдал

Стурла Хольм Лагрейд

Эндре Стремсхайм

Женщины

Юни Арнеклейв

Каролине Эрдал

Марте Крокстад Юхансен

Каролине Кноттен

Марит Скуган

Ингрид Ланмарк Тандревольд