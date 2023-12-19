Ботн, Лагрейд, Дале-Шевдал, Арнеклейв, Юхансен, Тандревольд, Кноттен вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Оберхофе
Стал известен состав сборной Норвегии на четвертый этап Кубка мира по биатлону.
Соревнования пройдут в Оберхофе с 4 по 7 января.
Ветле Шостад Кристиансен пропустит этап в Оберхофе, но вернется в Рупольдинге. Вебьорн Сорум выступит на Кубке IBU.
Сборная Норвегии
Мужчины
Йохан-Олав Ботн
Йоханнес Дале-Шевдал
Стурла Хольм Лагрейд
Эндре Стремсхайм
Женщины
Юни Арнеклейв
Каролине Эрдал
Марте Крокстад Юхансен
Каролине Кноттен
Марит Скуган
Ингрид Ланмарк Тандревольд