Ботн, Лагрейд, Дале-Шевдал, Арнеклейв, Юхансен, Тандревольд, Кноттен вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Оберхофе

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии сборная Норвегии жен Тарьей Бо Йоханнес Бо Ветле Шостад Кристиансен Ингрид Ланмарк Тандревольд Каролине Эрдал Эндре Стремсхайм Марте Крoкстад Юхансен Каролине Кноттен Йоханнес Дале-Шевдал Стурла Хольм Лагрейд Юни Арнеклейв Вебьорн Сорум Марит Скуган Оберхоф Йохан-Олав Ботн Биатлон

Стал известен состав сборной Норвегии на четвертый этап Кубка мира по биатлону.

Соревнования пройдут в Оберхофе с 4 по 7 января.

Ветле Шостад Кристиансен пропустит этап в Оберхофе, но вернется в Рупольдинге. Вебьорн Сорум выступит на Кубке IBU.

Сборная Норвегии

Мужчины

Йохан-Олав Ботн

Йоханнес Бо

Тарьей Бо

Йоханнес Дале-Шевдал

Стурла Хольм Лагрейд

Эндре Стремсхайм

Женщины

Юни Арнеклейв

Каролине Эрдал

Марте Крокстад Юхансен

Каролине Кноттен

Марит Скуган

Ингрид Ланмарк Тандревольд

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий