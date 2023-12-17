Йоханнес Бо победил в 77-й раз в карьере. До Фуркада ему осталось 6 побед, до Бьорндалена – 18

Теги Уле Эйнар Бьорндален Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Мартен Фуркад Тарьей Бо Йоханнес Бо Йоханнес Дале-Шевдал Биатлон

Йоханнес Бо выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Ленцерхайде.

Это 77-я победа норвежского биатлониста в карьере. Всего у него 118 подиумов (77-22-19).

Йоханнесу Бо осталось одержать 6 побед, чтобы повторить достижение Мартена Фуркада (83) и 18 побед до рекорда Уле-Эйнара Бьорндалена (95). 

Второе место занял представитель Норвегии Йоханнес Дале-Шевдал. Это 10-й подиум в его карьере (2-6-2). 

Третьим стал еще один норвежец Тарьей Бо.  На его счету 62 подиума (13-21-28). 

1 комментарий
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У Бьорндалена одна липовая победа в Пхечхане в 2009 году. Так что чистых - 94.
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