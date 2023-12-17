Брезаз-Буше одержала 8-ю победу в карьере, у Эльвиры Оберг – 21-й подиум, у Ханны Оберг – 33-й

Жюстин Брезаз-Буше выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Ленцерхайде.

Французская биатлонистка одержала восьмую победу в карьере. Всего у нее 18 подиумов (8-6-4).

Второе место заняла шведка . На ее счету 21 подиум (8-6-7).

Третьей финишировала ее сестра . Для нее это 33-я награда на Кубке мира (11-11-11).