Брезаз-Буше одержала 8-ю победу в карьере, у Эльвиры Оберг – 21-й подиум, у Ханны Оберг – 33-й
Жюстин Брезаз-Буше выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Ленцерхайде.
Французская биатлонистка одержала восьмую победу в карьере. Всего у нее 18 подиумов (8-6-4).
Второе место заняла шведка Эльвира Оберг. На ее счету 21 подиум (8-6-7).
Третьей финишировала ее сестра Ханна Оберг. Для нее это 33-я награда на Кубке мира (11-11-11).
Кстати, этот список подиумов включает в себя и олимпийские награды и медали с прошлогоднего чемпа, который в зачет КМ не пошел.. но так даже лучше.. было б странно не включать олимпийское золото Ханны и Жюстин, и два серебра Эльвиры в их общий послужной список..