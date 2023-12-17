Брезаз-Буше одержала 8-ю победу в карьере, у Эльвиры Оберг – 21-й подиум, у Ханны Оберг – 33-й

Теги Кубок мира по биатлону сборная Франции жен сборная Швеции жен Ханна Оберг Жюстин Брезаз-Буше Эльвира Оберг Биатлон

Жюстин Брезаз-Буше выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Ленцерхайде.

Французская биатлонистка одержала восьмую победу в карьере. Всего у нее 18 подиумов (8-6-4).

Второе место заняла шведка Эльвира Оберг. На ее счету 21 подиум (8-6-7).

Третьей финишировала ее сестра Ханна Оберг. Для нее это 33-я награда на Кубке мира (11-11-11).

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7 комментариев
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У Ханны цифры какие. 😉
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Сёстры Оберг хороши сегодня были обе.
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Жюстин королева Ленцерхайде.. на последнем круге скорее всего просто контролировала отрыв.. но я особенно рад за сестричек, Ханну с первым подиумом в сезоне! Эльвире здоровья, чтоб не замучили ее болячки, как в прошлом году..
Кстати, этот список подиумов включает в себя и олимпийские награды и медали с прошлогоднего чемпа, который в зачет КМ не пошел.. но так даже лучше.. было б странно не включать олимпийское золото Ханны и Жюстин, и два серебра Эльвиры в их общий послужной список..
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Ответ ARAMIS777
Сёстры Оберг хороши сегодня были обе.
За последний круг можно им и промахи на лёжке простить.
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Ответ Chernich
У Ханны цифры какие. 😉
Красивые,да.
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Ответ Viks
За последний круг можно им и промахи на лёжке простить.
Да,словно молнии летели.
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Какой у Ханны оказывается забор уже имеется😏
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