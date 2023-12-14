Логинов о том, как утепляться в мороз: «Не надо заострять внимание на конкретном органе или части тела, надо утеплять все. Я надеваю двое, трое, даже четверо трусов»

Биатлонист Александр Логинов рассказал, как утепляется в мороз.

На прошлой неделе в Тюмени должен был пройти этап Кубка России, но его отменили из-за сильных морозов.

– В день гонки просыпаешься, видишь, что -21, есть ли при этом постыдная мысль: «Хоть бы отменили»?

– Да! Честно, да! Хоть мы и готовимся на протяжении всего сезона, чтобы выступать, обидно, что соревнования переносятся или отменяются из‑за морозов, но сейчас в такие холода, что пришли в Тюмень и вообще на всю Россию, я, конечно, считаю, что выступать неправильно.

Не надо заострять внимание на каком‑то конкретном органе или части тела, надо утеплять все! В такую погоду я надеваю двое, трое, даже четверо трусов!

В прошлом году я отморозил пальцы на ногах, у меня полностью слезли два ногтя, они отрасли где‑то только к лету. Сейчас я до сих пор разгребаю последствия этого. Более чем 30 минут в такую погоду, как сейчас (-28-30), я откатать не могу. Надеваю двое бахил даже во время тренировки. Спасает, но на 30-40 минут максимум, – сказал .

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