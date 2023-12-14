Гришина о призовых на Кубке МЛКБ: «За одну гонку это были самые большие призовые в карьере»

Теги сборная России жен Анастасия Гришина Международная лига клубного биатлона Биатлон

Биатлонистка Анастасия Гришина рассказала о самых больших призовых в карьере.

– Этот сезон вы открывали на Кубке МЛКБ в Ханты-Мансийске. Какие впечатления оставили эти соревнования, где по итогам первой гонки удалось заработать неплохие призовые?

– Соревнования были необязательные, но эмоции были классные. Это было пожелание спортсменов – включить эти соревнования в наш тренировочный план, но мы к ним специально не подводились. 

Гонка прошла в удовольствие. Я вышла на старт расслабленной без каких-то ожиданий и намерений, а просто делала свою работу. Мы стартовали все вместе, я знала, кто где идет, какой я бегу по трассе.

Очень понравились эмоции в гонке, было ощущение разгрузки и праздника. Результат тоже получился хорошим.

– Это самые большие пока призовые в вашей карьере?

– Да, за одну гонку это самые большие призовые, – сказала Гришина. 

Анастасия стала четвертой в масс-старте. Призовые составили 125 тысяч рублей. 

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