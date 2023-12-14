Анастасия Гришина: «В группе Истомина я с первого дня чувствовала себя комфортно, времени на адаптацию не потребовалось»

Теги сборная России жен Артем Истомин Анастасия Гришина Биатлон

Российская биатлонистка Анастасия Гришина рассказала о тренировках в группе Истомина.

– Насколько быстро вы освоились в группе Истомина?

– Я с первого дня чувствовала себя комфортно в команде, поэтому времени на адаптацию не потребовалось. Контакт с командой и тренерской группой был налажен сразу, а в план втянулась постепенно и постепенно привыкла к нагрузкам. Думаю, что за месяц я адаптировалась.

– В чем проявляется отличие юниорской подготовки от взрослой?

– Оно может быть только в тренировочном плане. Мы делаем то же самое: тренируемся, становимся лучше и восстанавливаемся. Во взрослой команде относишься к этому более ответственно, потому что здесь нет мелких деталей, которые не важны.

Очень важную роль играет восстановление и контроль своего самочувствия. Каждая тренировка как цепочка отражается на дальнейших твоих действиях.

– Кто в группе Истомина является неформальным лидером, к чьему мнению прислушиваются и кто является душой компании?

– У нас все абсолютно разные. Каждый по своему лидер и имеет свое мнение, поэтому мы все друг к другу прислушиваемся. В то же время мы не принимаем решения в отличие от тренеров. Можем что-то вместе обсудить, но нет такого, что один сказал, а все сделали, – сказала Гришина. 

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