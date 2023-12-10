Алексей Нуждов: «Первушин решил завершить спортивную карьеру и сконцентрироваться на получении образования»

Теги сборная России Алексей Нуждов Михаил Первушин Биатлон

Российский биатлонист Михаил Первушин завершил спортивную карьеру.

Об этом сообщил глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

«Михаил уволился больше двух месяцев назад. Он решил завершить спортивную карьеру и сконцентрироваться на получении образования», – сказал Нуждов.

Первушину 24 года. Он трехкратный победитель юношеского чемпионата мира-2018 и двукратный бронзовый призер юниорского ЧМ-2021.

Биатлонист Первушин возобновил карьеру в течение 2 недель после завершения. Он подал заявление об уходе 28 апреля, но решил вернуться в спорт

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