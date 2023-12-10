Алексей Нуждов: «Первушин решил завершить спортивную карьеру и сконцентрироваться на получении образования»

Российский биатлонист Михаил Первушин завершил спортивную карьеру.

Об этом сообщил глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

« уволился больше двух месяцев назад. Он решил завершить спортивную карьеру и сконцентрироваться на получении образования», – сказал Нуждов.

Первушину 24 года. Он трехкратный победитель юношеского чемпионата мира-2018 и двукратный бронзовый призер юниорского ЧМ-2021.

Биатлонист Первушин возобновил карьеру в течение 2 недель после завершения. Он подал заявление об уходе 28 апреля, но решил вернуться в спорт