Эмильен Жаклен: «Я вновь получаю удовольствие от гонок. Даже занимая 20-е места – если знаю, что выложился на 100%»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Франции сборная Италии жен Лиза Виттоцци Эмильен Жаклен Биатлон

Эмильен Жаклен рассказал, что вновь получает удовольствие от гонок в биатлоне.

Прошлый сезон для французского спортсмена досрочно завершился в феврале.

«Помощь, которую мне оказали семья, родители, друзья и психолог, безусловно, была важна. Я не думал о новых победах или титулах чемпиона мира. В первую очередь мне надо было понять, для чего я продолжаю заниматься биатлоном и почему мне так трудно справляться со стрессом из-за СМИ и болельщиков, которым я на самом деле очень рад.

Я видел, что Лизе (Виттоцци) тоже приходилось тяжело. Считаю, что стрельба в биатлоне – отражение нашей психологии, поэтому если ты не готов ментально, то не можешь быть хорошим биатлонистом.

У меня свой путь, и я вновь открыл для себя, что получаю удовольствие от участия в гонках. Даже занимая 20-е места, я буду рад – если знаю, что выложился на сто процентов.

Приятно вновь испытывать это чувство, а не быть человеком, который никогда не гордился достижениями в своей карьере – из-за того, что всегда хотел большего», – сказал четырехкратный чемпион мира Жаклен.

На первом этапе Кубка мира-2023/24 в Эстерсунде Жаклен выиграл смешанную эстафету и стал вторым в мужской. В личных стартах он пока не попадал в топ-20: в индивидуальной гонке стал 27-м, в спринте – 24-м, в пасьюте – 23-м.

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