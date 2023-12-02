Корнев об участии в прологе: «100 метров – это непривычная для нас работа. Я выплеснул себя, а затем было психологическое и мышечное опустошение»
Александр Корнев рассказал, как участие в прологе отразилось на его самочувствии.
Перед началом этапа Кубка России в Ханты-Мансийске биатлонисты соревновались в прологе в виде лыжного спринта на 100 м.
– Как ты мог бы оценить свое физическое состояние во вчерашней и сегодняшней гонке?
– Пока тяжеловато, не знаю, с чем это связано. От гонки к гонке я буду разгоняться. Сейчас есть мощь в движении, но нет чего-то такого единого, что собирает все это в систему.
Хочется показывать хорошую технику, но функциональное состояние пока недостаточно хорошее. Процентов на 60.
– Твоя победа в стометровке в прологе как‑то повлияла на состояние?
– Естественно, повлияла. Не знаю, как на других, но на меня повлияла. Я достаточно мышечный спортсмен. Был всплеск адреналина, а 100 метров – это непривычная для нас работа.
Я выплеснул себя, а затем было опустошение, как психологическое, так и мышечное. Только к сегодняшнему дню я начал маленько отходить, но с каждой гонкой будет лучше. Может быть, я что‑то упустил в восстановлении после спринтов, поэтому вот так.
– Как быть дальше? Прологи‑то будут и перед следующими этапами.
– Будем говорить с тренерами, как к ним подойти, как после них восстанавливаться. Если подойти разумно, то будет все хорошо.
– Юрий Михайлович Каминский был не особо доволен твоим состоянием после прологов?
– Юрий Михайлович говорил, что это эксперимент. Вот мы посмотрели, что будет, чтобы сделать дальнейшие выводы, – сказал Корнев.
Наш биатлон зашел на легкоатлетический стадион: бегали 100-метровку на лыжах, участвовал Джокер!