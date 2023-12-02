Корнев об участии в прологе: «100 метров – это непривычная для нас работа. Я выплеснул себя, а затем было психологическое и мышечное опустошение»

Александр Корнев рассказал, как участие в прологе отразилось на его самочувствии.

Перед началом этапа Кубка России в Ханты-Мансийске биатлонисты соревновались в прологе в виде лыжного спринта на 100 м.

– Как ты мог бы оценить свое физическое состояние во вчерашней и сегодняшней гонке?

– Пока тяжеловато, не знаю, с чем это связано. От гонки к гонке я буду разгоняться. Сейчас есть мощь в движении, но нет чего-то такого единого, что собирает все это в систему.

Хочется показывать хорошую технику, но функциональное состояние пока недостаточно хорошее. Процентов на 60.

– Твоя победа в стометровке в прологе как‑то повлияла на состояние?

– Естественно, повлияла. Не знаю, как на других, но на меня повлияла. Я достаточно мышечный спортсмен. Был всплеск адреналина, а 100 метров – это непривычная для нас работа.

Я выплеснул себя, а затем было опустошение, как психологическое, так и мышечное. Только к сегодняшнему дню я начал маленько отходить, но с каждой гонкой будет лучше. Может быть, я что‑то упустил в восстановлении после спринтов, поэтому вот так.

– Как быть дальше? Прологи‑то будут и перед следующими этапами.

– Будем говорить с тренерами, как к ним подойти, как после них восстанавливаться. Если подойти разумно, то будет все хорошо.

– Юрий Михайлович Каминский был не особо доволен твоим состоянием после прологов?

– Юрий Михайлович говорил, что это эксперимент. Вот мы посмотрели, что будет, чтобы сделать дальнейшие выводы, – сказал .

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