«Занимаюсь биатлоном уже 14 лет, это мой первый ноль за всю карьеру». Сидоров о спринте на Кубке России

Биатлонист Евгений Сидоров заявил, что отстрелял без промахов впервые за 14 лет.

Сейчас на этапе Альфа-Банк Кубка России в Ханты-Мансийске проходит спринт. Сидоров занимает промежуточное второе место (после финиша 60 участников из 107), лидирует Эдуард Латыпов, третьим идет белорус Антон Смольский.

«Вели по Смольскому, говорили, что три секунды у него выигрываю на последнем круге. Старался, чтобы не скинул. Даже по Эдику Латыпову вели.

Я занимаюсь биатлоном уже 14 лет, это мой первый ноль за всю карьеру, поэтому очень доволен.

Погода холодная сегодня, очень рад, что смог закрыть все десять мишеней. Буду надеяться, что меня никто не обгонит», – сказал Сидоров в эфире «Матч ТВ».