IBU о клубной лиге в России: «Это международное соревнование не одобрено IBU, участие в нем может повлечь за собой последствия»

IBU выступил против участия иностранных биатлонистов в клубной лиге в России.

18-19 ноября в Ханты-Мансийске пройдет первый Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ). Член правления МЛКБ Алексей Нуждов сообщил , что китайские спортсмены не выступят там из-за «настоятельный просьбы» Международного союза биатлонистов (IBU).

«Да, IBU проинформировал своих членов о том, что это международное соревнование, которое не одобрено IBU, и что участие в нем может повлечь за собой последствия. Из-за приостановки деятельности Союза биатлонистов России (СБР) IBU не одобряет проведение каких-либо международных соревнований в стране.

IBU является руководящим органом международного биатлона. Любое международное соревнование – им является соревнование, в котором принимают участие спортсмены более чем из двух стран, – должно быть одобрено IBU.

Кроме того, когда наши члены отстраняются от участия, их правила и обязательства остаются в силе. В наших правилах четко прописано, что международный руководящий орган также может налагать штрафы/санкционирование на участников, официальных лиц, тренеров и т. д., которые участвуют в международных соревнованиях, которые не одобрены IBU.

Не имеет значения, идет ли речь о частной лиге или о соревнованиях с национальными командами», – заявили в IBU.

Алексей Нуждов: «Международная лига клубного биатлона не попадает под юрисдикцию IBU. Новых санкций он наложить не может»

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