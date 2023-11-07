IBU о клубной лиге в России: «Это международное соревнование не одобрено IBU, участие в нем может повлечь за собой последствия»

Теги Союз биатлонистов России IBU Международная лига клубного биатлона Биатлон

IBU выступил против участия иностранных биатлонистов в клубной лиге в России.

18-19 ноября в Ханты-Мансийске пройдет первый Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ). Член правления МЛКБ Алексей Нуждов сообщил, что китайские спортсмены не выступят там из-за «настоятельный просьбы» Международного союза биатлонистов (IBU).

«Да, IBU проинформировал своих членов о том, что это международное соревнование, которое не одобрено IBU, и что участие в нем может повлечь за собой последствия. Из-за приостановки деятельности Союза биатлонистов России (СБР) IBU не одобряет проведение каких-либо международных соревнований в стране.

IBU является руководящим органом международного биатлона. Любое международное соревнование – им является соревнование, в котором принимают участие спортсмены более чем из двух стран, – должно быть одобрено IBU.

Кроме того, когда наши члены отстраняются от участия, их правила и обязательства остаются в силе. В наших правилах четко прописано, что международный руководящий орган также может налагать штрафы/санкционирование на участников, официальных лиц, тренеров и т. д., которые участвуют в международных соревнованиях, которые не одобрены IBU.

Не имеет значения, идет ли речь о частной лиге или о соревнованиях с национальными командами», – заявили в IBU.

Алексей Нуждов: «Международная лига клубного биатлона не попадает под юрисдикцию IBU. Новых санкций он наложить не может»

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!

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18 комментариев

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PolarBear
Вы не охренели там в своем IBUпрофене ? К вам то никто не лезет, с хера ли вы лезете в ответ ?
+14
-4
+10
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PolarBear
израильские биатлонисты , надеюсь, тоже отстранены
+8
-4
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PolarBear
Что это за чёртова собака на сене ? И к себе не пускают, и другим не дают
+5
-2
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Сан Санчос
IBU рисует свои красные линии))
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dimitrii63
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просто перестаньте платежи отсылать, сразу интонация изменится
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Даша Тихонова
Ответ PolarBear
израильские биатлонисты , надеюсь, тоже отстранены
израильские биатлонисты существуют?
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штрафной круг
ибу не одобряэ))
че то долго они соображали...
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Алар
Вот и нашли способ, как сорвать игры, которые пытаются в пику международным организациям провести в России по велению самого! В итоге превратятся в междусобойчик России и Беларуси)
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Мацей Пильны
Поддерживаю
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a2wai
Ну против они и против. Как-нибудь соревнования и без IBU проведут. Ну не доедут иностранцы, увы. Не рвать же из головы последние волосы из-за того, что к нам не хотят.
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Татьяна Бурова
Ну вот вам и ответ на то, что долго придётся под нейтральным флагом бегать. Надо выходить из IBU и развивать у себя биатлон по своим правилам. Да , это будут региональные соревнования( пока), но ситуацию так оставлять нельзя, Европа под себя и клубный биатлон подомнёт. СБР сидит на попе и ждёт когда откроются врата Европы( лыж своих нет и всего остального..к ним)
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Анастасия Прудникова
Ответ PolarBear
Что это за чёртова собака на сене ? И к себе не пускают, и другим не дают
Вот тоже не понимаю. Допускайте спортсменов к международным соревнованиям и тогда не будут в стране создавать никаких клубных лиг. В них не будет смысла. А раз отстранили, то и вынуждены создавать такого рода турниры, чтобы у спортсменов была возможность соревноваться хоть в таком формате.
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dimitrii63
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Даша Тихонова
израильские биатлонисты существуют?
утюжат Хамас в Сектор Газа
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