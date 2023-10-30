Латыпов о победе в ультраспринте: «Классные соревнования, необычные! Нужно хорошо проработать формат, сейчас это была проба пера»

Эдуард Латыпов назвал необычным формат биатлонного ультраспринта в Алдане.

Дистанция гонки составляет 1900 метров с двумя огневыми рубежами, спортсмены выступают в прологе, полуфинале с выбыванием и финале, куда выходят шестеро сильнейших. Латыпов сегодня одержал победу.

– Классные соревнования, необычные! Первый раз выступаем на такой короткой дистанции, чем‑то похоже на суперспринт. Очень интересно пробовать такие дистанции, гонка прошла здорово. Было много болельщиков, организация отличная, очень хорошо все сделали.

– Нужен ли ультраспринт на постоянной основе в российском календаре?

– Не знаю, в любом случае нужно хорошо проработать этот формат. Сейчас это была проба пера, участвовали всего 20 человек. А как это будет выглядеть на масштабном соревновании вроде Кубка России, когда участвуют, например, 80 человек – вопрос. Легко ли будет организовать ультраспринт для такого большого количества спортсменов?

Важно грамотно составить тайминг гонок, включая отдых между ними. Это не так просто. А сегодня гонки прошли быстро, без проблем, всего 20 человек выступали, – сказал трехкратный олимпийский призер по биатлону Латыпов.