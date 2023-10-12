МОК: «Оставляем за собой право принятия решения по допуску нейтральных атлетов до Олимпиад в Париже и Милане в необходимое время»

В МОК высказались по поводу допуска российских спортсменов к Олимпиаде.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России ( ) до дальнейшего уведомления за включение в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Рекомендации (по спортсменам) остаются в силе, оставляет за собой право принятия решения по допуску нейтральных атлетов до в и Милане и Кортина-д’Ампеццо в необходимое время», – сказал директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.