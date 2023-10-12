МОК: «Оставляем за собой право принятия решения по допуску нейтральных атлетов до Олимпиад в Париже и Милане в необходимое время»

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР Париж-2024 Марк Адамс Олимпиада-2026 Легкая атлетика

В МОК высказались по поводу допуска российских спортсменов к Олимпиаде.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления за включение в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Рекомендации (по спортсменам) остаются в силе, МОК оставляет за собой право принятия решения по допуску нейтральных атлетов до Олимпиад в Париже и Милане и Кортина-д’Ампеццо в необходимое время», – сказал директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

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15 комментариев

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Anastasia1990_
Да скажите уже что никого не допустите и успокойтесь, все ясно как белый день.
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MaksD
Что по Израилю, а по Азербайджану? Может в Африке кого-то отстраните.
Двуличные ...ри.
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За здоровье
Из олимпийской хартии - главного документа МОК: "Понимая, что спорт функционирует в рамках общества, спортивные организации внутри олимпийского движения должны соблюдать политический нейтралитет. Осуществление прав и свобод, предусматриваемых настоящей олимпийской хартией, должно быть обеспечено в отсутствие какой-либо формы дискриминации: расового, языкового, религиозного, политического характера, по признаку цвета кожи, пола, наличия иного мнения, национального или социального происхождения, рождения или иного статуса"
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Guillermo
А что тогда вообще изменилось?) Как отправлялись только теннисисты, так и поедут
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Primus78
Тем временем Губерниев "надо ехать". Нас в дверь-мы в окно, нас в окно-мы в трубу. Так что-ли? Неужели не понятно, что на Олимпиаде нас не будет даже для участия, могут быть пару человек невнятных и непонятных, и всё.
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Олег Милославский
Никого он уже не пустит.До свиданья Олимпиада
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Гусеконь
Ответ brig_Mercury
Походу идеальное решение для всех. Сейчас Шар на стороне МОК, они по фамильно дадут приглашения, дальше этот шар с фамилиями катнут на сторону спортсменов и ОКР. ОКР обалдеют от такой щедрости и начнут искать причины, чтобы отказать в поездке. А заодно можно будет посмотреть, насколько атлетам реально нужны эти ОИ.
а по факту даже нейтральных забанят за 10 минут до начала Олимпиады
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brig_Mercury
Ответ Гусеконь
а по факту даже нейтральных забанят за 10 минут до начала Олимпиады
Возможно, но тогда глупый вид будет у МОК не радость ОКР
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