Громова о допуске паралимпийцев к Играм: «Уверена, что у меня ни один человек никаких деклараций подписывать не будет»
Тренер Ирина Громова сказала о допуске паралимпийцев к Парижу-2024.
Громова – старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону.
«Если говорить конкретно о нейтральном статусе, то давайте вспомним, как мы участвовали в последних Паралимпиадах. Как раз без флага и гимна ездили. Участвовать надо, если условия будут такие же, как в предыдущие годы.
Мы следим за полемикой в информационном пространстве между чиновниками и людьми от спорта. Понятно, что, если придется самим себе покупать инвентарь, оплачивать поездку и проживание, мало найдется паралимпийцев, способных себе позволить это.
Что касается возможных деклараций с какими-либо осуждениями, говорить за всех спортсменов не могу. Но уверена, что у меня ни один человек ничего подписывать не будет», – рассказала Громова.
Сейчас военное время. Война, на которой наша армия воюет под нашим флагом и за наш флаг. Поэтому белая тряпка сейчас-это не уступка ради чистых спортсменов как в прошлый раз. Это капитуляция и предательство, отречение от страны и армии.
И это очень хорошо понимают наши враги. Поэтому и запрещают .
Именно поэтому никаких российских спортсменов под белой тряпкой не будет. Будут предатели-отщепенцы за свой счет и свою персональную ответственность. Если нашим инвалидам это надо, пусть попробуют. Но я не советую. Здоровых унижают по всякому. А тут больные. Их уже выгоняли после приезда по политическим соображениям. Кому то мало?