Громова о допуске паралимпийцев к Играм: «Уверена, что у меня ни один человек никаких деклараций подписывать не будет»

Теги Паралимпийские игры Париж-2024 паралимпийская сборная России Биатлон

Тренер Ирина Громова сказала о допуске паралимпийцев к Парижу-2024.

Громова –  старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону.

«Если говорить конкретно о нейтральном статусе, то давайте вспомним, как мы участвовали в последних Паралимпиадах. Как раз без флага и гимна ездили. Участвовать надо, если условия будут такие же, как в предыдущие годы.

Мы следим за полемикой в информационном пространстве между чиновниками и людьми от спорта. Понятно, что, если придется самим себе покупать инвентарь, оплачивать поездку и проживание, мало найдется паралимпийцев, способных себе позволить это.

Что касается возможных деклараций с какими-либо осуждениями, говорить за всех спортсменов не могу. Но уверена, что у меня ни один человек ничего подписывать не будет», – рассказала Громова.

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7 комментариев

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maripous
В прошлые годы была другая причина. Это было спорное решение-участвовать без флага. Также были многие против. И сейчас уже понятно, что то решение было ошибочным и ни к чему хорошкму не привело. Только к дальнейшим запретам.
Сейчас военное время. Война, на которой наша армия воюет под нашим флагом и за наш флаг. Поэтому белая тряпка сейчас-это не уступка ради чистых спортсменов как в прошлый раз. Это капитуляция и предательство, отречение от страны и армии.
И это очень хорошо понимают наши враги. Поэтому и запрещают .
Именно поэтому никаких российских спортсменов под белой тряпкой не будет. Будут предатели-отщепенцы за свой счет и свою персональную ответственность. Если нашим инвалидам это надо, пусть попробуют. Но я не советую. Здоровых унижают по всякому. А тут больные. Их уже выгоняли после приезда по политическим соображениям. Кому то мало?
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MagnusEinar
Ответ maripous
В прошлые годы была другая причина. Это было спорное решение-участвовать без флага. Также были многие против. И сейчас уже понятно, что то решение было ошибочным и ни к чему хорошкму не привело. Только к дальнейшим запретам. Сейчас военное время. Война, на которой наша армия воюет под нашим флагом и за наш флаг. Поэтому белая тряпка сейчас-это не уступка ради чистых спортсменов как в прошлый раз. Это капитуляция и предательство, отречение от страны и армии. И это очень хорошо понимают наши враги. Поэтому и запрещают . Именно поэтому никаких российских спортсменов под белой тряпкой не будет. Будут предатели-отщепенцы за свой счет и свою персональную ответственность. Если нашим инвалидам это надо, пусть попробуют. Но я не советую. Здоровых унижают по всякому. А тут больные. Их уже выгоняли после приезда по политическим соображениям. Кому то мало?
Мод не надо было воевать???
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maripous
Ответ MagnusEinar
Мод не надо было воевать???
История не знает сослагательного наклонения. Война уже идет. И она уже изменила реальность. Как раньше не может быть и не будет. Хотя белая тряпка и раньше была предметом споров. Но тогда продавили. Сейчас нет. Хотя и тогда надо было отказаться.
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MagnusEinar
Ответ maripous
История не знает сослагательного наклонения. Война уже идет. И она уже изменила реальность. Как раньше не может быть и не будет. Хотя белая тряпка и раньше была предметом споров. Но тогда продавили. Сейчас нет. Хотя и тогда надо было отказаться.
Так и от войны можно отказаться, в мире много чего интересного
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