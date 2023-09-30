Громова о допуске паралимпийцев к Играм: «Уверена, что у меня ни один человек никаких деклараций подписывать не будет»

Тренер Ирина Громова сказала о допуске паралимпийцев к Парижу-2024.

Громова – старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону.

«Если говорить конкретно о нейтральном статусе, то давайте вспомним, как мы участвовали в последних Паралимпиадах. Как раз без флага и гимна ездили. Участвовать надо, если условия будут такие же, как в предыдущие годы.

Мы следим за полемикой в информационном пространстве между чиновниками и людьми от спорта. Понятно, что, если придется самим себе покупать инвентарь, оплачивать поездку и проживание, мало найдется паралимпийцев, способных себе позволить это.

Что касается возможных деклараций с какими-либо осуждениями, говорить за всех спортсменов не могу. Но уверена, что у меня ни один человек ничего подписывать не будет», – рассказала Громова.