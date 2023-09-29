Павел Колобков: «Надеюсь, наши спортсмены будут участвовать в Паралимпиаде без всяких дискриминационных условий»

Павел Колобков прокомментировал допуск российских паралимпийцев в нейтральном статусе.

29 сентября Международный паралимпийский комитет (МПК) сообщил, что российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

«Когда впервые российскую паралимпийскую сборную отстранили – это было еще году в 2015-2016 – для всего мирового спорта это было очень тяжелое и огорчительное решение.

Никто не мог представить, что такое вообще может произойти с нашими паралимпийцами. Очень рад, что наши паралимпийцы смогут принять участие в Играх. Удивлен, что их возвращение не произошло раньше.

Естественно, решение о выступлении без флага и гимна – очень странное решение, но в любом случае оно точно не связано ни с какими уставными и нормативными документами международного паралимпийского движения.

Надеюсь, наши спортсмены будут участвовать без всяких дискриминационных условий. Наш паралимпийский спорт – лидер международного паралимпийского движения, без наших спортсменов оно просто бессмысленно.

За участие с государственной символикой надо бороться. Ну а так, конечно, участвовать надо, наши паралимпийцы заслужили это своими результатами, это пример правильного решения и для олимпийского движения.

Надеюсь, что обойдется без странных акций со стороны различных олимпийских комитетов других стран и что они будут думать не только о политике, а все-таки о своих спортсменах и спорте», – заявил бывший министр спорта РФ.

Павел Рожков: «Решение о допуске паралимпийцев в нейтральном статусе – несправедливое. Это дискриминация по национальному признаку»