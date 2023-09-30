Губерниев о допуске паралимпийцев к Парижу-2024: «Надо ехать. А тот, кто считает наоборот, просто ненавидит людей»

Теги Дмитрий Губерниев Паралимпийские игры Париж-2024 паралимпийская сборная России Легкая атлетика

Дмитрий Губерниев высказался о допуске паралимпийцев к Парижу-2024.

«Это хороший знак. Если получится, то надо ехать.

Нейтральный статус? Если сейчас еще квасные патриоты начнут вопить, что и паралимпийцам не надо ехать, то это уже будет человеконенавистничество. Надо ехать!

Вспомните, как с паралимпийцами обошлись в Пекине, где наши олимпийцы выступали, а паралимпийцы — нет. Двух мнений быть не может — надо ехать. А тот, кто считает наоборот, просто ненавидит людей», – сказал Губерниев.

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5 комментариев

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justbored
Вроде и человеколюб, а риторика всё та же - кто не с нами тот низшая форма.
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Железная Леди
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Хотелось бы узнать мнение Костомарова и самих паралимпийцев.
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Dinamik1
Из его рта звучит как мне надо ехать а пароолимпийцы при мне.
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