Губерниев о допуске паралимпийцев к Парижу-2024: «Надо ехать. А тот, кто считает наоборот, просто ненавидит людей»
Дмитрий Губерниев высказался о допуске паралимпийцев к Парижу-2024.
«Это хороший знак. Если получится, то надо ехать.
Нейтральный статус? Если сейчас еще квасные патриоты начнут вопить, что и паралимпийцам не надо ехать, то это уже будет человеконенавистничество. Надо ехать!
Вспомните, как с паралимпийцами обошлись в Пекине, где наши олимпийцы выступали, а паралимпийцы — нет. Двух мнений быть не может — надо ехать. А тот, кто считает наоборот, просто ненавидит людей», – сказал Губерниев.
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