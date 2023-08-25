Жюлия Симон о подозрениях в мошенничестве: «Я не признаю фактов, в которых меня можно было бы обвинить»

Теги сборная Франции жен происшествия Жюстин Брезаз-Буше Жюлия Симон Биатлон

Французская биатлонистка Жюлия Симон отвергла обвинения в мошенничестве.

В июле стало известно, что в отношении Симон расследуют дело о мошенничестве с банковскими картами. Одно из заявлений подала ее партнерша по команде – олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз-Буше. Предполагалось, что Симон совершала покупки на сумму от 1000 до 2000 евро с помощью чужих кредиток.

«Это совсем не та ситуация, в которой я привыкла находиться. Я совершенно не признаю фактов, в которых меня можно было бы обвинить, поэтому должна изложить свою версию.

С помощью кредитных карт (Брезаз-Буше и еще одного сотрудника в сборной) совершались покупки от моего имени, но на сегодняшний день я тоже являюсь жертвой. Мое имя использовали без моего ведома. Сейчас идет расследование, а мы будем ждать, пока они выполнят свою работу, чтобы узнать правду.

Я тоже пострадавшая в этой ситуации, как и остальные. Думаю, что мои личные данные были украдены. Со своей стороны я тоже подала заявление по этому факту.

Вижу сообщения в СМИ, где приводится все факты, но нигде даже не говорится, что это могла быть и не я. Поэтому хочу поделиться своей версией и расставить все точки над i.

Да, я совершила несколько ошибок. А именно – пыталась справиться с этой ситуацией одна, без чьей-либо помощи. Огромная ошибка в том, что в начале я отнеслась к этому легкомысленно, не осознала всю ситуацию.

Я была как страус, спрятавший голову в песок: говорила себе, что раз наступила зима, то мне надо сосредоточиться на спорте. Я понятия не имела, насколько серьезной может стать ситуация. А надо было сразу подумать об этом и нанять адвоката», – рассказала Симон, которая в сезоне-2022/23 выиграла общий зачет Кубка мира.

Лучшей биатлонистке мира грозит 5 лет тюрьмы? Ее обвиняют в мошенничестве с кредиткой подруги по команде

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caerly
"Я не признаю фактов" - это великолепно!
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Это что-то вроде "мой аккаунт взломали"?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
napoli_14
Ответ Caerly
"Я не признаю фактов" - это великолепно!
«Нужно быть полным идиотом, чтобы верить тому, что происходит»(С)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Booligan
Честно думал, что мошенничество - это что мужик в женских соревнованиях выступает
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Angry_bear
Вообще странно, что могли быть финансовые операции под именем одного человека, но с кредитки другого...Онлайн операции как правило требуют личного подтверждения владельцем кредитки, обычно с привязанного мобильного номера, оформленного на владельца кредитки же...Для иных операций с кредиткой, необходимо ее наличие на руках того кто оплачивает...Нет, понятно, что банковское мошенничество в мире достигло небывалого прогресса и под этот тренд попало уже огромное количество обманутого народа. Но всё же...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий