Жюлия Симон о подозрениях в мошенничестве: «Я не признаю фактов, в которых меня можно было бы обвинить»

Французская биатлонистка Жюлия Симон отвергла обвинения в мошенничестве.

В июле стало известно, что в отношении Симон расследуют дело о мошенничестве с банковскими картами. Одно из заявлений подала ее партнерша по команде – олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз-Буше. Предполагалось, что Симон совершала покупки на сумму от 1000 до 2000 евро с помощью чужих кредиток.

«Это совсем не та ситуация, в которой я привыкла находиться. Я совершенно не признаю фактов, в которых меня можно было бы обвинить, поэтому должна изложить свою версию.

С помощью кредитных карт (Брезаз-Буше и еще одного сотрудника в сборной) совершались покупки от моего имени, но на сегодняшний день я тоже являюсь жертвой. Мое имя использовали без моего ведома. Сейчас идет расследование, а мы будем ждать, пока они выполнят свою работу, чтобы узнать правду.

Я тоже пострадавшая в этой ситуации, как и остальные. Думаю, что мои личные данные были украдены. Со своей стороны я тоже подала заявление по этому факту.

Вижу сообщения в СМИ, где приводится все факты, но нигде даже не говорится, что это могла быть и не я. Поэтому хочу поделиться своей версией и расставить все точки над i.

Да, я совершила несколько ошибок. А именно – пыталась справиться с этой ситуацией одна, без чьей-либо помощи. Огромная ошибка в том, что в начале я отнеслась к этому легкомысленно, не осознала всю ситуацию.

Я была как страус, спрятавший голову в песок: говорила себе, что раз наступила зима, то мне надо сосредоточиться на спорте. Я понятия не имела, насколько серьезной может стать ситуация. А надо было сразу подумать об этом и нанять адвоката», – рассказала Симон, которая в сезоне-2022/23 выиграла общий зачет Кубка мира.

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