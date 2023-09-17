Екатерина Носкова: «На тренировках все получается неплохо, но на соревнования пока не могу перенести то, что нарабатывается»

Екатерина Носкова рассказала, что ей пока не удается сделать в гонках.

Сегодня Носкова взяла серебро в эстафете на чемпионате России по летнему биатлону, выступив за команду ХМАО-Югра-1.

«Оцениваю свое выступление на четыре с минусом, наверное. Все‑таки нужно точнее работать на рубежах, но я с первого круга кинулась отыгрывать.

В принципе, ходом я чувствовала себя неплохо сегодня, но, видимо, где‑то перебрала с темпом, и было очень тяжело стрелять – не могла восстановить дыхание. Поэтому стрельбой недовольна, а ход и то, как работала на дистанции, – неплохо», – отметила Носкова.

– У вас по четыре промаха в спринте и в эстафете. Это может быть связано с тем, что у вас новая винтовка?

– У меня новая ложа, но я не списываю все проблемы на это. Все‑таки давно не бегали, и пока что в соревновательный режим я не могу влиться. На тренировках все получается неплохо, но на соревнования пока не могу перенести то, что нарабатывается на тренировках.

– Почему решили поменять ложу и как давно это сделали?

– Та у меня была уже довольно давно, и были моменты, которые мне не нравились. Захотела изменить и сделать винтовку под себя. Поменяла в мае, то есть все лето работала с новым, – рассказала Носкова.