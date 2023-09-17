Екатерина Носкова: «На тренировках все получается неплохо, но на соревнования пока не могу перенести то, что нарабатывается»

Теги сборная России жен летний биатлон чемпионат России по летнему биатлону Екатерина Носкова (Мошкова) Биатлон

Екатерина Носкова рассказала, что ей пока не удается сделать в гонках.

Сегодня Носкова взяла серебро в эстафете на чемпионате России по летнему биатлону, выступив за команду ХМАО-Югра-1.

«Оцениваю свое выступление на четыре с минусом, наверное. Все‑таки нужно точнее работать на рубежах, но я с первого круга кинулась отыгрывать.

В принципе, ходом я чувствовала себя неплохо сегодня, но, видимо, где‑то перебрала с темпом, и было очень тяжело стрелять – не могла восстановить дыхание. Поэтому стрельбой недовольна, а ход и то, как работала на дистанции, – неплохо», – отметила Носкова.

– У вас по четыре промаха в спринте и в эстафете. Это может быть связано с тем, что у вас новая винтовка?

– У меня новая ложа, но я не списываю все проблемы на это. Все‑таки давно не бегали, и пока что в соревновательный режим я не могу влиться. На тренировках все получается неплохо, но на соревнования пока не могу перенести то, что нарабатывается на тренировках.

– Почему решили поменять ложу и как давно это сделали?

– Та у меня была уже довольно давно, и были моменты, которые мне не нравились. Захотела изменить и сделать винтовку под себя. Поменяла в мае, то есть все лето работала с новым, – рассказала Носкова.

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1 комментарий

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Биатлонная зима
Сезон впереди не отчаивайся Катя
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