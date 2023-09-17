Нигматуллина об Олимпийских играх: «Это остается у меня одной из главных целей»

Биатлонистка Ульяна Нигматуллина назвала Олимпиаду одной из своих главных целей.

Нигматуллина – двукратный олимпийский призер в эстафетах. Прошлый сезон она пропускала из-за беременности.

«Я думаю, что лично для меня пока уровень Кубков России, чемпионата России – это то, что мне нужно для разгона, и внутренний российский сезон, я думаю, не будет потерей какой-то для меня. В дальнейшем надеюсь, конечно, для повышения своих кондиций, возможно, принять участие в соревнованиях более серьезных.

Да, конечно, после пройденных двух Олимпиад, в принципе [участие в Играх] одной из главных целей у меня это остается», – цитирует спортсменку ТАСС.

Сегодня Нигматуллина заняла третье место в эстафете на чемпионате России по летнему биатлону, выступив за команду Тюменской области.

«На соревнованиях вообще никогда не бывает легко, поэтому это просто разные впечатления от тяжести. Но сегодня была более скоростная гонка, потому что она контактная.

Ощущение, что я попала на какой-то праздник – и каждое соревнование, даже если результат не лучший, оставляет только хорошие, положительные впечатления. Раньше такого не было. Раньше очень расстраивалась от неудачных выступлений, а сейчас — нет.

Возможно, потому, что я даю себе поблажку, что я тренируюсь еще только четыре месяца и поэтому, наверно, у меня есть какой-то запас уверенности, что все наладится с течением зимнего сезона», – приводит слова Нигматуллиной «Чемпионат».