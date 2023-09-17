Наталья Гербулова: «Из-за того, что я болела, мне нужно немножко больше восстанавливаться. Надеюсь, зимой все будет хорошо»

Теги сборная России жен летний биатлон чемпионат России по летнему биатлону Наталья Гербулова Кубок Содружества Биатлон

Биатлонистка Наталья Гербулова рассчитывает проявить себя в зимних гонках.

Сегодня Гербулова в составе команды Красноярского края заняла шестое место в эстафете на чемпионате России по летнему биатлону.

«Гонки в Сочи (где прошел этап Кубка Содружества – Sports.ru) включала в начале старта и выключала ровно в конце. Смотрела, как девочки бегут, конечно же, болела за свою команду, и за всех остальных тоже переживала, потому что Сочи – это очень тяжелое место, очень тяжелая трасса, погода. Поэтому девочки – герои, что там бегали.

Учитывая то, что я вообще пропустила две недели тренировок – я лежала, начала тренироваться только 2-3 сентября… В принципе вчера заехала шестой. Думала, мне будет намного тяжелее. Конечно, хочется бороться только за первое место, но пока только так, готовлюсь к зиме. Надеюсь, зимой все будет хорошо.

Как сегодня оцениваю гонку? Из-за того, что я болела, мне нужно немножко больше восстанавливаться. Я вообще не делала силовую нагрузку, то есть тренировала больше соревновательную скорость, а силовую вообще пропустила.

Два дня подряд для меня на данный момент бежать не то что тяжело, но я не могу показывать тот результат, на который действительно могу быть готова. Поэтому пока так: вчера шестая, сегодня передала в принципе в тройке. Думаю, что не так уж и плохо, учитывая, что некоторые девочки все равно спустились с гор, у них есть немножко прибавка.

Побегу ли индивидуалку? К сожалению, по состоянию своего здоровья мне на данный момент нельзя бегать такие длинные дистанции, поэтому буду тренироваться и готовиться к этой длинной дистанции зимой», – сказала Гербулова.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий