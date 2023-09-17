Наталья Гербулова: «Из-за того, что я болела, мне нужно немножко больше восстанавливаться. Надеюсь, зимой все будет хорошо»

Биатлонистка Наталья Гербулова рассчитывает проявить себя в зимних гонках.

Сегодня Гербулова в составе команды Красноярского края заняла шестое место в эстафете на чемпионате России по летнему биатлону.

«Гонки в Сочи (где прошел этап Кубка Содружества – Sports.ru) включала в начале старта и выключала ровно в конце. Смотрела, как девочки бегут, конечно же, болела за свою команду, и за всех остальных тоже переживала, потому что Сочи – это очень тяжелое место, очень тяжелая трасса, погода. Поэтому девочки – герои, что там бегали.

Учитывая то, что я вообще пропустила две недели тренировок – я лежала, начала тренироваться только 2-3 сентября… В принципе вчера заехала шестой. Думала, мне будет намного тяжелее. Конечно, хочется бороться только за первое место, но пока только так, готовлюсь к зиме. Надеюсь, зимой все будет хорошо.

Как сегодня оцениваю гонку? Из-за того, что я болела, мне нужно немножко больше восстанавливаться. Я вообще не делала силовую нагрузку, то есть тренировала больше соревновательную скорость, а силовую вообще пропустила.

Два дня подряд для меня на данный момент бежать не то что тяжело, но я не могу показывать тот результат, на который действительно могу быть готова. Поэтому пока так: вчера шестая, сегодня передала в принципе в тройке. Думаю, что не так уж и плохо, учитывая, что некоторые девочки все равно спустились с гор, у них есть немножко прибавка.

Побегу ли индивидуалку? К сожалению, по состоянию своего здоровья мне на данный момент нельзя бегать такие длинные дистанции, поэтому буду тренироваться и готовиться к этой длинной дистанции зимой», – сказала Гербулова.