Даниил Серохвостов: «Чувствую себя ужасно на каждой тренировке, сил нет, энергии нет. Думаю, июльская болезнь нанесла сильный удар по ЦНС»
Даниил Серохвостов рассказал о сложностях восстановления после болезни.
Сегодня Серохвостов выступил в спринте на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени и занял 22-е место.
«Я готов был выступать в Сочи — только спринт, мы договаривались с тренерами. Но я заболел, сказали, что лучше не бежать. Вопрос с чемпионатом России тоже стоял.
Идеально было бы здесь заехать в топ‑6, в цветы. В топ‑10 смогу попробовать попасть. Чувствую себя ужасно на каждой тренировке, сил нет, энергии нет. Думаю, июльская болезнь нанесла сильный удар по ЦНС и по организму в целом, два‑три месяца прошло, а я вялый», — сказал Серохвостов.
Также спортсмен рассказал об успехах в сноуборде.
— Я научился делать «треху» (вращение на 360 градусов), фронтсайд и бэксайд, фронтфлип, бэкфлип (сальто вперед и назад). Мы были в Белоруссии на сборе, я катался возле гостиницы, если поднимали на гору — там.
— Если перейдешь в сноуборд, можешь достичь успехов. Мыслей таких не было?
— Были, конечно, — отметил Серохвостов.
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