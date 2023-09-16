Даниил Серохвостов: «Чувствую себя ужасно на каждой тренировке, сил нет, энергии нет. Думаю, июльская болезнь нанесла сильный удар по ЦНС»

Теги сборная России Матч ТВ Даниил Серохвостов Биатлон

Даниил Серохвостов рассказал о сложностях восстановления после болезни.

Сегодня Серохвостов выступил в спринте на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени и занял 22-е место. 

«Я готов был выступать в Сочи — только спринт, мы договаривались с тренерами. Но я заболел, сказали, что лучше не бежать. Вопрос с чемпионатом России тоже стоял.

Идеально было бы здесь заехать в топ‑6, в цветы. В топ‑10 смогу попробовать попасть. Чувствую себя ужасно на каждой тренировке, сил нет, энергии нет. Думаю, июльская болезнь нанесла сильный удар по ЦНС и по организму в целом, два‑три месяца прошло, а я вялый», — сказал Серохвостов. 

Также спортсмен рассказал об успехах в сноуборде.

— Я научился делать «треху» (вращение на 360 градусов), фронтсайд и бэксайд, фронтфлип, бэкфлип (сальто вперед и назад). Мы были в Белоруссии на сборе, я катался возле гостиницы, если поднимали на гору — там.

— Если перейдешь в сноуборд, можешь достичь успехов. Мыслей таких не было?

— Были, конечно, — отметил Серохвостов.

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1 комментарий

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lyubitel60
Видимо на сноуборд есть силы и энергия, т.к. в сноуборде без сил и энергии не освоишь ничего. Удачи хоть где-нибудь.
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