Артем Истомин: «Серохвостов только недавно начал тренироваться после болезни. Не так хорошо, как хотелось бы, но восстановление идет»

выступит в спринте на этапе Кубка Содружества в Тюмени.

Об этом сообщил тренер сборной России Артем Истомин.

— Даниил только недавно начал тренироваться после болезни. Постепенно восстанавливается, не так хорошо, как хотелось бы, но восстановление идет.

— Сегодня Серохвостов выглядел бодрым на тренировке.

— Да он всегда бодрый, ха-ха.

— То есть в четверг Даниил выступит в спринте?

— Да. Чего не отнять у него — это психологическая готовность. Он готов выходить на старт хоть каждый день, порой приходится сдерживать его, – сказал Истомин.

Шестой этап Кубка Содружества пройдет с 9 по 12 марта.