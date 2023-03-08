Артем Истомин: «Серохвостов только недавно начал тренироваться после болезни. Не так хорошо, как хотелось бы, но восстановление идет»

Теги сборная России Матч ТВ Даниил Серохвостов Артем Истомин Кубок Содружества Биатлон

Даниил Серохвостов выступит в спринте на этапе Кубка Содружества в Тюмени. 

Об этом сообщил тренер сборной России Артем Истомин. 

— Даниил только недавно начал тренироваться после болезни. Постепенно восстанавливается, не так хорошо, как хотелось бы, но восстановление идет.

— Сегодня Серохвостов выглядел бодрым на тренировке.

— Да он всегда бодрый, ха-ха. 

— То есть в четверг Даниил выступит в спринте?

— Да. Чего не отнять у него — это психологическая готовность. Он готов выходить на старт хоть каждый день, порой приходится сдерживать его, – сказал Истомин. 

Шестой этап Кубка Содружества пройдет с 9 по 12 марта. 

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