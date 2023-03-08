Артем Истомин: «Серохвостов только недавно начал тренироваться после болезни. Не так хорошо, как хотелось бы, но восстановление идет»
Даниил Серохвостов выступит в спринте на этапе Кубка Содружества в Тюмени.
Об этом сообщил тренер сборной России Артем Истомин.
— Даниил только недавно начал тренироваться после болезни. Постепенно восстанавливается, не так хорошо, как хотелось бы, но восстановление идет.
— Сегодня Серохвостов выглядел бодрым на тренировке.
— Да он всегда бодрый, ха-ха.
— То есть в четверг Даниил выступит в спринте?
— Да. Чего не отнять у него — это психологическая готовность. Он готов выходить на старт хоть каждый день, порой приходится сдерживать его, – сказал Истомин.
Шестой этап Кубка Содружества пройдет с 9 по 12 марта.
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