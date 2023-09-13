Карин Оберхофер вышла замуж за тренера сборной Италии Александра Индерста. Пара встречалась 18 лет

Теги сборная Италии сборная Италии жен Карин Оберхофер Александр Индерст Биатлон

Карин Оберхофер вышла замуж за тренера сборной Италии Александра Индерста.

Оберхофер – бронзовый призер Сочи-2014 в смешанной эстафете и трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира. Она завершила карьеру в 2018 году.

Александр Индерст – тренер сборной Италии по биатлону.

До свадьбы пара встречалась 18 лет. У них двое детей – Пол (6 лет) и Эмма (4 года).

Свадьба прошла в Риднау.

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3 комментария

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Anfitan
а вот полковник Петренко так и не женился) сколько об этом не просили его дети (с)
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serginn
Пара "встречалась")) И двух детей навстречала...
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naPmu3aH
совсем не прибыльный вид спорта биатлон... за 18 лет вдвоем не насобирали средств на свадьбу.
а на "гражданке" на это хватило пяти лет :)
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