Карин Оберхофер вышла замуж за тренера сборной Италии Александра Индерста. Пара встречалась 18 лет

Карин Оберхофер вышла замуж за тренера сборной Италии Александра Индерста.

– бронзовый призер Сочи-2014 в смешанной эстафете и трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира. Она завершила карьеру в 2018 году.

Александр Индерст – тренер сборной Италии по биатлону.

До свадьбы пара встречалась 18 лет. У них двое детей – Пол (6 лет) и Эмма (4 года).

Свадьба прошла в Риднау.