Карин Оберхофер вышла замуж за тренера сборной Италии Александра Индерста. Пара встречалась 18 лет
Карин Оберхофер вышла замуж за тренера сборной Италии Александра Индерста.
Оберхофер – бронзовый призер Сочи-2014 в смешанной эстафете и трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира. Она завершила карьеру в 2018 году.
Александр Индерст – тренер сборной Италии по биатлону.
До свадьбы пара встречалась 18 лет. У них двое детей – Пол (6 лет) и Эмма (4 года).
Свадьба прошла в Риднау.
а на "гражданке" на это хватило пяти лет :)