«Рождественская гонка». Юрлова и Волков выступают за Россию

Сегодня в Германии проходит традиционная «Рождественская гонка». За Россию выступают Екатерина Юрлова и Алексей Волков.

«Рождественская гонка»

Гельзенкирхен, Германия

Начало масс-старта – 20.15 по московскому времени, начало гонки преследования – 21.05 по московскому времени. Прямая трансляция – Матч ТВ, Евроспорт.

Старт-лист

1. Надин Хорхлер – Бенедикт Долль (Германия)

2. Франциска Хильдебранд – Эрик Лессер (Германия)

3. Лиза Тереза Хаузер – Юлиан Эберхард (Австрия)

4. Розанна Кроуфорд – Брендан Грин (Канада)

5. Фуюко Татидзаки – Микито Татидзаки (Япония)

6. Ева Пускарчикова – Ондржей Моравец (Чехия)

7. Екатерина Юрлова – Алексей Волков (Россия)

8. Анаис Бескон – Эмильен Жакелен (Франция)

9. Карин Оберхофер – Доминик Виндиш (Италия)

10. Юлия Джима (Украина) – Михаэль Реш (Бельгия)