«Рождественская гонка». Юрлова и Волков выступают за Россию

Сегодня в Германии проходит традиционная «Рождественская гонка». За Россию выступают Екатерина Юрлова и Алексей Волков.
«Рождественская гонка»
Гельзенкирхен, Германия
Начало масс-старта – 20.15 по московскому времени, начало гонки преследования – 21.05 по московскому времени. Прямая трансляция – Матч ТВ, Евроспорт.
Старт-лист
1. Надин Хорхлер – Бенедикт Долль (Германия)
2. Франциска Хильдебранд – Эрик Лессер (Германия)
3. Лиза Тереза Хаузер – Юлиан Эберхард (Австрия)
4. Розанна Кроуфорд – Брендан Грин (Канада)
5. Фуюко Татидзаки – Микито Татидзаки (Япония)
6. Ева Пускарчикова – Ондржей Моравец (Чехия)
7. Екатерина Юрлова – Алексей Волков (Россия)
8. Анаис Бескон – Эмильен Жакелен (Франция)
9. Карин Оберхофер – Доминик Виндиш (Италия)
10. Юлия Джима (Украина) – Михаэль Реш (Бельгия)
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.