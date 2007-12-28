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    «Рождественская гонка». Юрлова и Волков выступают за Россию

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    Сегодня в Германии проходит традиционная «Рождественская гонка». За Россию выступают Екатерина Юрлова и Алексей Волков.

    «Рождественская гонка»

    Гельзенкирхен, Германия

    Начало масс-старта – 20.15 по московскому времени, начало гонки преследования – 21.05 по московскому времени. Прямая трансляция – Матч ТВ, Евроспорт.

    Старт-лист

    1. Надин Хорхлер – Бенедикт Долль (Германия)
    2. Франциска Хильдебранд – Эрик Лессер (Германия)
    3. Лиза Тереза Хаузер – Юлиан Эберхард (Австрия)
    4. Розанна Кроуфорд – Брендан Грин (Канада)
    5. Фуюко Татидзаки – Микито Татидзаки (Япония)
    6. Ева Пускарчикова – Ондржей Моравец (Чехия)
    7. Екатерина Юрлова – Алексей Волков (Россия)
    8. Анаис Бескон – Эмильен Жакелен (Франция)
    9. Карин Оберхофер – Доминик Виндиш (Италия)
    10. Юлия Джима (Украина) – Михаэль Реш (Бельгия)

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