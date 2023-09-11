Глава Приморья предложил Путину провести зимние игры во Владивостоке вместе с Китаем
Глава Приморья Олег Кожемяко предложил Владимиру Путину в 2030 году совместно с Китаем провести во Владивостоке международные зимние игры.
Об этом Кожемяко заявил на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов на ВЭФ.
«Считаем, что реализация мастер-плана (Владивостокской агломерации) даст такой же второй импульс (как Саммит АТЭС 2012 года), что позволит сделать Владивосток центром азиатского макрорегиона.
Мы приветствуем любые событийные мероприятия, поэтому предлагаем в партнерстве с Китаем здесь в 2030 году провести международные зимние игры», – сказал Кожемяко.
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