Глава Приморья предложил Путину провести зимние игры во Владивостоке вместе с Китаем

Теги Владимир Путин Р-Спорт Биатлон

Глава Приморья Олег Кожемяко предложил Владимиру Путину в 2030 году совместно с Китаем провести во Владивостоке международные зимние игры.

Об этом Кожемяко заявил на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов на ВЭФ.

«Считаем, что реализация мастер-плана (Владивостокской агломерации) даст такой же второй импульс (как Саммит АТЭС 2012 года), что позволит сделать Владивосток центром азиатского макрорегиона.

Мы приветствуем любые событийные мероприятия, поэтому предлагаем в партнерстве с Китаем здесь в 2030 году провести международные зимние игры», – сказал Кожемяко.

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6 комментариев

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Jedef
эх, где-нибудь в параллельном мире, уверен, Владивостоку было бы под силам и на нормальную Зимнюю Олимпиаду замахнуться. Топовые климат и география, отличный город
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Alexander2022
Все мечтают получить свою долю от распилов. Поэтому почему бы и не провести
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Самая цитируемая и вообще недура
А Китай-то спросили? На Азиатские игры мы уже съездили как бы.
+5
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Ru Ru
Хочу пилить-сказал Кожемяко.
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RomvB
Надеюсь, Кожемяка тут же предложил лично оплатить весь "фестиваль" ...
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арап Петра Великого
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
А Китай-то спросили? На Азиатские игры мы уже съездили как бы.
А зачем Китай спрашивать? Он там хозяин. https://www.youtube.com/watch?v=0fa7ZtLEhrM
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