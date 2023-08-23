Владимир Путин: «Россия продолжит всемерно содействовать дальнейшему развитию контактов в области спорта и молодежных обменов»

Владимир Путин пригласил страны БРИКС на «Игры будущего».

«Россия продолжит всемерно содействовать дальнейшему развитию контактов в области спорта и молодежных обменов.

В частности, в июне 2024 года намечены игры БРИКС. Будем рады приветствовать команды из стран объединения и на проводимом в следующем году в Казани международном турнире «Игры будущего».

Эти соревнования представляют собой уникальную комбинацию динамичных спортивных дисциплин с самыми популярными видеоиграми и технологическими устройствами.

Хорошая возможность для контактов и дружеского общения представится в марте 2024 года в Сочи на Всемирном фестивале молодежи», – сказал во время выступления на саммите БРИКС по видеосвязи.

«Игры будущего» пройдут с 23 февраля по 3 марта в Казани, Игры БРИКС – там же с 12 по 23 июня 2024 года.