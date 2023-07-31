«У нас Путин решает любой вопрос в спорте. Надо подождать». Тягачев о словах Миронова про выход из олимпийского движения

Леонид Тягачев заявил, что любой вопрос в российском спорте решает Владимир Путин.

Ранее глава партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов назвал нынешнее олимпийское движение «фарсом» и заявил, что стране не нужно в нем участвовать.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ответил на это: «Отдельным бестолковым депутатам хорошо бы не подавать советы космической глупости в вопросах, в которых они некомпетентны».

«Судя по болезненной реакции спортивных функционеров на его предложение о развитии альтернативного олимпийского движения, они восприняли эту инициативу как угрозу их личному бизнесу», – приводит слова Миронова его пресс-служба.

«Не понимаю, о каком личном бизнесе говорит . У нас есть олимпийское движение, мы никуда от него не уходили. Сейчас ситуация сложилась так, что главную роль играют американцы и европейцы.

Высказывания Миронова – это вопрос, как жить дальше. Нельзя, чтобы нас обижали. Я знаю Миронова очень давно, он не играет со своей совестью. Он не человек спорта, а функционер и большой политик.

Миронов высказал свое мнение, но он тоже много натерпелся от Европы. Надо подождать, потому что у нас любой вопрос в спорте решает . Нельзя высказывать свою позицию в прессу.

Но Станислав Поздняков тоже неправ. Миронов – хороший специалист в своей области, который понимает, что Россию обижают. Но обвинять спортивных функционеров тоже нельзя», – сказал экс-глава .