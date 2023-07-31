«У нас Путин решает любой вопрос в спорте. Надо подождать». Тягачев о словах Миронова про выход из олимпийского движения
Леонид Тягачев заявил, что любой вопрос в российском спорте решает Владимир Путин.
Ранее глава партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов назвал нынешнее олимпийское движение «фарсом» и заявил, что стране не нужно в нем участвовать.
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ответил на это: «Отдельным бестолковым депутатам хорошо бы не подавать советы космической глупости в вопросах, в которых они некомпетентны».
«Судя по болезненной реакции спортивных функционеров на его предложение о развитии альтернативного олимпийского движения, они восприняли эту инициативу как угрозу их личному бизнесу», – приводит слова Миронова его пресс-служба.
«Не понимаю, о каком личном бизнесе говорит Сергей Миронов. У нас есть олимпийское движение, мы никуда от него не уходили. Сейчас ситуация сложилась так, что главную роль играют американцы и европейцы.
Высказывания Миронова – это вопрос, как жить дальше. Нельзя, чтобы нас обижали. Я знаю Миронова очень давно, он не играет со своей совестью. Он не человек спорта, а функционер и большой политик.
Миронов высказал свое мнение, но он тоже много натерпелся от Европы. Надо подождать, потому что у нас любой вопрос в спорте решает Владимир Путин. Нельзя высказывать свою позицию в прессу.
Но Станислав Поздняков тоже неправ. Миронов – хороший специалист в своей области, который понимает, что Россию обижают. Но обвинять спортивных функционеров тоже нельзя», – сказал экс-глава ОКР.
С - свободная страна
Видит Путин — в реке Путин,
Сунул Путин Путин в Путин Путин Путин Путин Путин.
Вот и шатало бедного российского динозавра, могучие лапы заплетались, тысячеверстный хвост бессмысленно волочился по земле."
(Б. Акунин "Алмазная колесница")
Как он с ней может играть. если ее нет...
Миронов высказал свое мнение, но он тоже много натерпелся от Европы....
И у него виллы и яхты простаивают в Европе..
Бедняга, как его утешить, может денег дать?
Ах ну да...
Или он троллит и Миронова (этого вообще запредельно смешно), и Позднякова, и (даже!!) самого главного в стране))
"Нельзя говорить своё мнение в прессу"!! Цитата дня))
Детский сад, "а чего это нас обижают"))