«У нас Путин решает любой вопрос в спорте. Надо подождать». Тягачев о словах Миронова про выход из олимпийского движения

Теги Владимир Путин Леонид Тягачев Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Сергей Миронов Политика Р-Спорт Легкая атлетика

Леонид Тягачев заявил, что любой вопрос в российском спорте решает Владимир Путин.

Ранее глава партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов назвал нынешнее олимпийское движение «фарсом» и заявил, что стране не нужно в нем участвовать. 

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ответил на это: «Отдельным бестолковым депутатам хорошо бы не подавать советы космической глупости в вопросах, в которых они некомпетентны». 

«Судя по болезненной реакции спортивных функционеров на его предложение о развитии альтернативного олимпийского движения, они восприняли эту инициативу как угрозу их личному бизнесу», – приводит слова Миронова его пресс-служба. 

«Не понимаю, о каком личном бизнесе говорит Сергей Миронов. У нас есть олимпийское движение, мы никуда от него не уходили. Сейчас ситуация сложилась так, что главную роль играют американцы и европейцы.

Высказывания Миронова – это вопрос, как жить дальше. Нельзя, чтобы нас обижали. Я знаю Миронова очень давно, он не играет со своей совестью. Он не человек спорта, а функционер и большой политик.

Миронов высказал свое мнение, но он тоже много натерпелся от Европы. Надо подождать, потому что у нас любой вопрос в спорте решает Владимир Путин. Нельзя высказывать свою позицию в прессу.

Но Станислав Поздняков тоже неправ. Миронов – хороший специалист в своей области, который понимает, что Россию обижают. Но обвинять спортивных функционеров тоже нельзя», – сказал экс-глава ОКР

59 комментариев

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fbd
Ну так а нафига нам тогда все эти олимпийские комитеты, министерства и прочие декорации, если все вопросы решает Путин? Блин, может нам тогда и спортсмены не нужны? Пусть Путин сам выступает.
+123
-3
+120
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Bartez1986
Шикарная шутка из КВН - Путин, Путин, Путин, Путин, Путин, Путин, Путин, родила коала - это были новости первого канала
+105
-4
+101
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Dmitry Ryumov
Это в России называют спорт вне политики
+91
-1
+90
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nikitikusenechka
Нельзя высказывать свою позицию в прессу.

С - свободная страна
+54
-4
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Beloded2007
Ехал Путин через реку,
Видит Путин — в реке Путин,
Сунул Путин Путин в Путин Путин Путин Путин Путин.
+47
-1
+46
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Atsuktuvas
Ответ Beloded2007
Ехал Путин через реку, Видит Путин — в реке Путин, Сунул Путин Путин в Путин Путин Путин Путин Путин.
Зачем столько раз использовать слово "река" ?..
+43
-1
+42
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nolan_90
Александр Мостовой: «Проблема Путина в том, что он не играл в футбол»
+41
0
+41
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Олег Ивакин
А потом этот же Тягачев будет утверждать, что в России нет никакой диктатуры, а сплошная демократия и верховенство закона.
+34
-2
+32
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Игорь Новиков
Ответ Dmitry Ryumov
Это в России называют спорт вне политики
Это другое!
+26
-5
+21
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Atsuktuvas
"Война лишь выявила то, что и так было ясно всякому думающему человеку: империя превратилась в анахронизм, в зажившегося на свете динозавра с огромным телом и слишком маленькой головой. То есть по размерам-то голова была здоровенная, раздутая множеством министерств и комитетов, но в этой башке прятался крохотный и неотягощенный извилинами мозг. Всякое хоть сколько-то важное решение, любое движение неповоротливой туши было невозможно без воли одного-единственного человека, который, увы, и сам был не семи пядей во лбу. Но даже если бы он был титаном мысли, разве возможно в век электричества, радио, рентгена управлять огромной страной единолично, да еще в перерывах между лаун-теннисом и охотой?
Вот и шатало бедного российского динозавра, могучие лапы заплетались, тысячеверстный хвост бессмысленно волочился по земле."
(Б. Акунин "Алмазная колесница")
+28
-7
+21
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Oleg Olegov
Так это Путин вчера Безбородову связь настраивал?
+18
-1
+17
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Ковид 07.10.52
Я знаю Миронова очень давно, он не играет со своей совестью.
Как он с ней может играть. если ее нет...
Миронов высказал свое мнение, но он тоже много натерпелся от Европы....
И у него виллы и яхты простаивают в Европе..
+18
-2
+16
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Владимир Данилов
Ответ Oleg Olegov
Так это Путин вчера Безбородову связь настраивал?
Учитывая успехи п-на в других отраслях, вполне возможно.
+14
-2
+12
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Tima_Milan
Надо подождать невосполнимой утраты?
+13
-2
+11
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George Lozovoi
200 лет прошло: "барин нас рассудит". Страна рабов, как была, так и осталась,
+13
-3
+10
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Jan T
Тягачев -- чинуша матёрый. Ему семь раз отмерять не надо, чтобы отрезать. У него лекала надёжные, проверенные временем службы хозяину.
+9
0
+9
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Bardownski
Фарс - это когда в огромной стране все решает один человек.
+10
-1
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Jan Vorontsov
>Миронов высказал свое мнение, но он тоже много натерпелся от Европы.

Бедняга, как его утешить, может денег дать?
+8
0
+8
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papadok
Как говорится - Парламент - не место для дискуссий (с) Дедушка старый, ему все равно. Кто не в курсе, этот почетный президент провалил наглухо Олимпиаду 2010 г.
+5
0
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Miyawaki
А народ что то решает в России?
Ах ну да...
+8
-4
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Olga.t
Это точно говорит взрослый человек??
Или он троллит и Миронова (этого вообще запредельно смешно), и Позднякова, и (даже!!) самого главного в стране))
"Нельзя говорить своё мнение в прессу"!! Цитата дня))

Детский сад, "а чего это нас обижают"))
+4
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Russ Ivan
Это тот самый чиновник, который хорошо погрел руки и скупил половину Дмитровского района под свою коммерцию...
+5
-1
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Егор Павлов
«Сергей Миронов не играет с совестью» - 🤣🤣🤣🤣. Если завтра Путин скажет что земля плоская, этот чудак Миронов первый выложит фото с Лозой.
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krostis
и чего же такого много натерпелся миронов от Европы???))
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kutavlik
Серпентарий!!!!
+6
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